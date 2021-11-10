Генерал-майор рассказал о покровителях южан в Москве. «Легче Васю посадить»

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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, гаи, полиция, гибдд, дпс, дорога
Методы воздействия на правоохранителей разные: от давления до взяток Фото:

Генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов рассказал о том, кто «покрывает» приезжих с юга, совершающих преступления, и почему их не судят по всей строгости закона. Ворожцов поделился информацией с журналистами газеты «Взгляд».

«Где-то действует коррупционный механизм, где-то угрозы в адрес силовиков. В итоге получается, что русского Васю легче посадить, чем того, за кого горой стоят представители многочисленной диаспоры», — сказал Ворожцов.

По его славам, закон в РФ не распространяется на всех в равной степени. В частности, за спиной южан стоят диаспоры, которые помогают своим нелегальными способами, считает отставник: методы разные: предлагаются взятки, нанимаются дорогие адвокаты, оказывается давление со стороны диаспор и правозащитников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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