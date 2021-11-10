Генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов рассказал о том, кто «покрывает» приезжих с юга, совершающих преступления, и почему их не судят по всей строгости закона. Ворожцов поделился информацией с журналистами газеты «Взгляд».
«Где-то действует коррупционный механизм, где-то угрозы в адрес силовиков. В итоге получается, что русского Васю легче посадить, чем того, за кого горой стоят представители многочисленной диаспоры», — сказал Ворожцов.
По его славам, закон в РФ не распространяется на всех в равной степени. В частности, за спиной южан стоят диаспоры, которые помогают своим нелегальными способами, считает отставник: методы разные: предлагаются взятки, нанимаются дорогие адвокаты, оказывается давление со стороны диаспор и правозащитников.
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