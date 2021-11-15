15 ноября 2021

Резидент Арктической зоны возродит заброшенный завод в Ноябрьске

© Служба новостей «URA.RU»
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XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, заброшенное здание, город надым, надымский завод крупнопанельного домостроения
На территории заброшенного предприятия откроют завод по производству железобетонных дорожных плит Фото:

В Ноябрьске компания ООО «Ноябрьский завод строительных материалов» собирается стать резидентом Арктической зоны, возродив заброшенное предприятие. Как сообщил в своем telegram-канале мэр Ноябрьска Алексей Романов, в пустующем здании создают производство железобетонных дорожных плит.

«Новым резидентом Арктической зоны может стать ООО „Ноябрьский завод строительных материалов“ с инвестиционным проектом по производству железобетонных дорожных плит. В заброшенном здании уже провели коммуникации, сделали ремонт, установили оборудование — вибро-металлоформы для производства плит. Планируемая мощность завода — до 5 тысяч штук в год», — сообщил глава Ноябрьска.

Компания готовит документы для подачи заявки на получение статуса резидента Арктической зоны. Данный статус позволит получить налоговые льготы и субсидии на возмещения купонного дохода по облигациям и возмещение процентной ставки по кредитам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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