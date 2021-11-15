Резидент Арктической зоны возродит заброшенный завод в Ноябрьске

На территории заброшенного предприятия откроют завод по производству железобетонных дорожных плит Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ноябрьске компания ООО «Ноябрьский завод строительных материалов» собирается стать резидентом Арктической зоны, возродив заброшенное предприятие. Как сообщил в своем telegram-канале мэр Ноябрьска Алексей Романов, в пустующем здании создают производство железобетонных дорожных плит.

«Новым резидентом Арктической зоны может стать ООО „Ноябрьский завод строительных материалов“ с инвестиционным проектом по производству железобетонных дорожных плит. В заброшенном здании уже провели коммуникации, сделали ремонт, установили оборудование — вибро-металлоформы для производства плит. Планируемая мощность завода — до 5 тысяч штук в год», — сообщил глава Ноябрьска.

Компания готовит документы для подачи заявки на получение статуса резидента Арктической зоны. Данный статус позволит получить налоговые льготы и субсидии на возмещения купонного дохода по облигациям и возмещение процентной ставки по кредитам.