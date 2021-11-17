Тюменцы заметили, что в гипермаркетах перестало продаваться мясо индейки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

С прилавков тюменских супермаркетов торговых сетей «Магнит» и «Монетка» исчезло мясо индейки. Об этом URA.RU сообщили горожане. При этом, по их словам, стоимость куриной грудки за последние несколько недель выросла примерно на 15% и стала доходить до 300 рублей за килограмм.

«Обычно покупаем грудку индейки в „Монетке“ или „Магните“. Буквально неделю назад стали замечать, что в супермаркетах стало меньше этой продукции. А вчера вечером я заехал в магазин и вообще ее не обнаружил. Перестали продавать. Холодильники стоят полупустые», — пояснил тюменец в разговоре с URA.RU.

Другой житель города, который также сообщил о том, что в тюменских супермаркетах перестали продавать индейку, заметил, что на этом фоне подорожала куриная грудка. «Грудку индейки в магазинах с недавнего времени днем с огнем не найдешь. А аналогичный по свойствам продукт, куриная грудка, подорожал примерно на 15%. То есть, стоимость куриной грудки доходит уже до 300 рублей за килограмм. Скоро дороже говядины будет стоить, наверное», — заявил житель Тюмени во время разговора с URA.RU.

В пресс-службу торговых сетей «Магнит» и «Монетка» направлены письменные запросы. Аналогичный запрос направлен в региональное УФАС по Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что в аптеках Тюмени в 50 раз завысили цены на одноразовые маски.