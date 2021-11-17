17 ноября 2021

Тюменские власти оказались не готовы к выдаче QR-кодов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка qr кодов в торговом центре Галерея Вояж. Тюмень , проверка qr-кода, вход в торговый центр
Система QR-кодов введена в Тюменской области с 8 ноября Фото:
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Тюменские власти оказались не готовы к распечатке QR-кодов, которая стартовала в областной столице 18 ноября. Фотокорреспондент URA.RU посетил один из центров вакцинации от коронавируса, где оказывается услуга, и подготовил фоторепортаж об этом. Мера задумывалась как помощь пожилым людям, которые не имеют смартфонов, чтобы предъявить документ.

Журналист пришел в крупнейший центр вакцинации, расположенный в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12). «На входе нет никакой информации, что здесь можно распечатать QR-код. Если не знаешь заранее, то и не придешь», — отмечает он. В зале корреспондент встретил женщину, которая, по ее словам, ждет распечатки документа более часа — единственный принтер сломался. «Попросили прийти в другой день, но я сказала, что вообще больше к ним не приду», — посетовала тюменка.

Принтер починили к тому времени, когда в очереди было уже пять человек. «Один из них, уже пожилой, пожаловался на то, что у столика волонтера нет стула. Ему пришлось ждать стоя, пока сотрудник проверит документы и распечатает QR-код», — передает корреспондент.

QR-код также можно получить в многофункциональных центрах (МФЦ). Но в ближайшем МФЦ на ул. Ямской, по словам журналиста агентства, образовалась огромная очередь — в зале находились более 50 человек без соблюдения социальной дистанции, часть тюменцев вынуждена была ждать приема на улице.

URA.RU направило запрос в оперативный штаб Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Система QR-кодов введена в Тюменской области с 8 ноября — без подтверждения вакцинации нельзя попасть в ТРЦ, учреждения культуры и спорта. С 3 декабря список мест, куда не попасть без кода, расширится. Вместо QR-кода также можно предъявить документ о медотводе от вакцинации или свежий ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа.

Помощь в распечатке qr кодов. Тюмень
В центре распечатки QR-кодов сломался единственный принтер
Фото:
Помощь в распечатке qr кодов. Тюмень
Пожилые люди вынуждены ждать распечатки стоя
Фото:
Очередь в МФЦ. Тюмень
В ближайшем МФЦ, где также можно получить код, столпилась огромная очередь
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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