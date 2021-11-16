Пожилым тюменцам помогут получить QR-коды

Волонтеры объяснят пожилым тюменцам, как получить QR-код о прохождении вакцинации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени волонтеры помогут тюменцам распечатать сертификаты о прививке от коронавируса и QR-коды в центрах вакцинации. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава региона Александр Моор. По мнению губернатора, подобная помощь будет пользоваться большим спросом среди пожилых людей.

«Распечатать сертификат о прививке от коронавируса и QR-код землякам помогут в центрах вакцинации. Мы открываем там консультационные пункты. Волонтеры ответят на вопросы, которые возникают у жителей в связи с получением QR-кода. Особенно такая помощь нужна нашим родителям, бабушкам и дедушкам», — написал глава региона в своей публикации.

Он уточнил, что волонтеры начнут работать во всех тюменских центрах вакцинации с 18 ноября. Моор добавил, что в случае необходимости активисты также проконсультируют пожилых тюменцев по работе сайта «Госуслуги». «Вопросов у них много. Как зарегистрироваться на портале „Госуслуг“? Что делать, если учетная запись не подтверждена? Кто-то не может найти QR-код на сайте, не знают, как сохранить его на телефон, чтобы был под рукой. Со всеми этими проблемами помогут разобраться добровольцы консультационных пунктов», — отметил Моор.

Ранее URA.RU писало о том, что с 8 ноября для посещения торговых центров, театров, кинотеатров, фитнес-центров, спортклубов и концертных залов жителям и гостям Тюменской области необходимо иметь QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса. С 3 декабря перечень мест, куда нельзя попасть без QR-кода, будет значительно расширен.