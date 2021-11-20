Экс-депутат ГД потребовал изолировать от общества нарушителей ПДД

По словам Похмелкина, нарушитель не должен вылезать из места заключения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России необходимо привлекать к ответственности и изолировать от общества нарушителей ПДД. Об этом заявил председатель «Движения автомобилистов России», экс-депутат Госдумы от Пермского края Виктор Похмелкин.

«Выявлять, и выяснять, и привлекать к ответственности вплоть до изоляции от общества. Когда человек отбывает административный арест, он ПДД не нарушит. И аварийной ситуации не создаст. Я вас уверяю, для человека, привыкшего к определенной вольности, даже день заключения — это много, а 15 суток — это очень ощутимо», — заявил Похмелкин в разговоре с РЕН ТВ. По его словам, человек, не оплачивающий штрафы, «не должен вылезать из места заключения».

Похмелкин прокомментировал массовое ДТП на Кутузовском проспекте Москвы, в котором погиб блогер Саид Губденский. По его словам, когда такие люди попадают в тяжелые ДТП, выясняется, что они многократно раньше нарушали правила дорожного движения. Похмелкин не исключает, что Губденского уже задерживали, а затем отпускали, потому что находились «весомые аргументы».