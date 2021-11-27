В ЯНАО фельдшер заявил, что COVID-19 нельзя заразиться повторно

В окружной больнице ЯНАО провели разъяснительные работы с сотрудником Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Фельдшеры скорой помощи в Салехарде, приехавшие на вызов к человеку, оказывая помощь, заявили, что коронавирусом нельзя заразиться повторно. А также отметили, что врачи, которые прививаются, заражаются этим вирусом, а те, кто не привит — нет. О странных заявлениях коллег URA.RU рассказал источник в медицинских кругах.

«Если у нас медик скорой помощи на вызове уверяют людей, что коронавирусом заболеть повторно нельзя, а врачи, которые вакцинированы, заражаются, в отличие от непривитых коллег, то как мы убедим всех идти и вакцинироваться. Одни борются за достижение общего иммунитета, вторые палки в колеса вставляют своим же коллегам», — рассказывает собеседник.

В департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что с медицинскими работниками скорой помощи проведена разъяснительная работа. «Случаи повторного заражения существуют, в России они фиксируются. Через полгода после перенесенного заболевания уровень антител, по словам ученых, снижается в 10 раз», — пояснили в пресс-службе ведомства. Также там отметили, что скорая оказывает лишь неотложную помощь и диагнозы ставить не может.

Ранее иммунолог озвучил факторы, которые могут послужить причиной повторного заражения коронавирусом. По мнению специалиста, даже высокий уровень антител после болезни не гарантирует 100% защиту.