27 ноября 2021
26 ноября 2021

В ЯНАО фельдшер заявил, что COVID-19 нельзя заразиться повторно

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
В окружной больнице ЯНАО провели разъяснительные работы с сотрудником Фото:
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Коронавирус COVID-19

Фельдшеры скорой помощи в Салехарде, приехавшие на вызов к человеку, оказывая помощь, заявили, что коронавирусом нельзя заразиться повторно. А также отметили, что врачи, которые прививаются, заражаются этим вирусом, а те, кто не привит — нет. О странных заявлениях коллег URA.RU рассказал источник в медицинских кругах.

«Если у нас медик скорой помощи на вызове уверяют людей, что коронавирусом заболеть повторно нельзя, а врачи, которые вакцинированы, заражаются, в отличие от непривитых коллег, то как мы убедим всех идти и вакцинироваться. Одни борются за достижение общего иммунитета, вторые палки в колеса вставляют своим же коллегам», — рассказывает собеседник.

В департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что с медицинскими работниками скорой помощи проведена разъяснительная работа. «Случаи повторного заражения существуют, в России они фиксируются. Через полгода после перенесенного заболевания уровень антител, по словам ученых, снижается в 10 раз», — пояснили в пресс-службе ведомства. Также там отметили, что скорая оказывает лишь неотложную помощь и диагнозы ставить не может.

Ранее иммунолог озвучил факторы, которые могут послужить причиной повторного заражения коронавирусом. По мнению специалиста, даже высокий уровень антител после болезни не гарантирует 100% защиту.

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© Служба новостей «URA.RU»
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