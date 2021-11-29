29 ноября 2021
27 ноября 2021

В ЯНАО с опекуна незаконно взыскивали долги матери ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое с опекуна незаконно взыскивали долги лишенной родительских прав матери ребенка Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) коммунальная организация взыскивала с опекуна несовершеннолетней девочки долги биологической матери ребенка. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО, женщина была лишена родительских прав и уклонятся от уплаты алиментов.

«Установлено, что с опекуна принудительно взыскивается задолженность по оплате коммунальных услуг за несовершеннолетнюю опекаемую, у которой в собственности имеется доля в праве общей собственности на квартиру. В квартире проживала лишенная родительских прав мать несовершеннолетнего ребенка — она не оплачивала коммунальные услуги, а также уклонялась от уплаты алиментов», — говорится в сообщении прокуратуры.

Во время прокурорской проверки взыскание задолженностей с опекуна было прекращено. После ее завершения были установлены нарушения со стороны органов местного самоуправления, которые считали, что девочка проживает в одной квартире с лишенной родительских прав родителем. Прокурор вынес представление главе города с требованием устранить нарушения, исполнение взято на контроль ведомством.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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