30 ноября 2021

Москва вошла в топ-3 городов по инновациям в борьбе с COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Москва, кремль, кремлевская стена, виды города, собор василия блаженного, москва
50 передовых решений обеспечили высокие показатели Москвы по борьбе с COVID-19 Фото:
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Коронавирус COVID-19

Москва заняла третье место среди мировых мегаполисов в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости коронавирусу, который составило международное исследовательское агентство StartupBlink. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

«Среди мировых мегаполисов российская столица занимает третью строчку — после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Пятерку замыкают Бостон и Лондон», — говорится в сообщении московской мэрии.

Отмечается, что высокие показатели Москвы по борьбе с распространением коронавируса были достигнуты благодаря 50 передовым решениям, которые применяются для борьбы с распространением COVID-19. Среди них алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта, облачная платформа, объединяющая пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании и фармакологические производства, а также технологии, которые помогли адаптировать жизнь горожан во время пандемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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