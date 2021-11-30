Москва вошла в топ-3 городов по инновациям в борьбе с COVID-19

Москва заняла третье место среди мировых мегаполисов в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости коронавирусу, который составило международное исследовательское агентство StartupBlink. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.
«Среди мировых мегаполисов российская столица занимает третью строчку — после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Пятерку замыкают Бостон и Лондон», — говорится в сообщении московской мэрии.
Отмечается, что высокие показатели Москвы по борьбе с распространением коронавируса были достигнуты благодаря 50 передовым решениям, которые применяются для борьбы с распространением COVID-19. Среди них алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта, облачная платформа, объединяющая пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании и фармакологические производства, а также технологии, которые помогли адаптировать жизнь горожан во время пандемии.
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