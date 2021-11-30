В Кургане десятки домов останутся на день без воды

В десятках домов в Северном районе Кургана 2 декабря будет ограничена подача холодной воды. Это вызвано необходимостью врезки нового водопровода, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».
«В связи с врезкой водопровода диаметром 160 мм по улице Зайцева, 58, 2 декабря с 9.00 до 22.00 будет ограничено холодное водоснабжение. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.
Под ограничение попадают дома, расположенные по адресам:
- улица Дзержинского, 1а, 2, 2а, 2д, 4в, 3 (школа №9);
- улица Рабоче-Крестьянская, 14, а также частный сектор;
- улица Отдыха, 90;
- улица Чапаева, 21, а также частный сектор;
- улица Зайцева, 85, а также частный сектор;
- улица Садовая, 84;
- улица Губанова, частный сектор.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году «Водный Союз» планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.
Подписывайтесь на URA.RU в