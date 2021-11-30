30 ноября 2021

В Кургане десятки домов останутся на день без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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2 декабря в Северном районе Кургана ограничат подачу холодной воды Фото:

В десятках домов в Северном районе Кургана 2 декабря будет ограничена подача холодной воды. Это вызвано необходимостью врезки нового водопровода, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».

«В связи с врезкой водопровода диаметром 160 мм по улице Зайцева, 58, 2 декабря с 9.00 до 22.00 будет ограничено холодное водоснабжение. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.

Под ограничение попадают дома, расположенные по адресам:

  • улица Дзержинского, 1а, 2, 2а, 2д, 4в, 3 (школа №9);
  • улица Рабоче-Крестьянская, 14, а также частный сектор;
  • улица Отдыха, 90;
  • улица Чапаева, 21, а также частный сектор;
  • улица Зайцева, 85, а также частный сектор;
  • улица Садовая, 84;
  • улица Губанова, частный сектор.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году «Водный Союз» планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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