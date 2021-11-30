В Кургане десятки домов останутся на день без воды

2 декабря в Северном районе Кургана ограничат подачу холодной воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В десятках домов в Северном районе Кургана 2 декабря будет ограничена подача холодной воды. Это вызвано необходимостью врезки нового водопровода, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».

«В связи с врезкой водопровода диаметром 160 мм по улице Зайцева, 58, 2 декабря с 9.00 до 22.00 будет ограничено холодное водоснабжение. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.

Под ограничение попадают дома, расположенные по адресам:

улица Дзержинского, 1а, 2, 2а, 2д, 4в, 3 (школа №9);

улица Рабоче-Крестьянская, 14, а также частный сектор;

улица Отдыха, 90;

улица Чапаева, 21, а также частный сектор;

улица Зайцева, 85, а также частный сектор;

улица Садовая, 84;

улица Губанова, частный сектор.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году «Водный Союз» планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.