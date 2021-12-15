Детские площадки в скандальном районе ЯНАО признали опасными

На детских площадках Тазовского района нашли множество нарушений Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прокуратура Тазовского района признала детские площадки в селах Гыда и Газ-Сале травмоопасными. Об этом сообщается на сайте силового ведомства.

«Установлено, что органами местного самоуправления с. Гыда не принято мер по организации обслуживания и содержания детской площадки, ответственное лицо по обслуживанию детских площадок не определено, что создает угрозу получения несовершеннолетними травм при появлении повреждений конструкций», — говорится в сообщении прокуратуры. Также в ходе осмотра детских площадок в Газ-Сале силовики выявили повреждения ограждений и ненадлежащее состояние покрытий площадок. А оборудование на площадке не было закреплено и имело следы термического воздействия в результате произошедшего пожара.

Главе района Василию Паршакову прокурор внес представление. Мэрия Тазовского района приняла меры по устранению выявленных нарушений, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Тазовский качели на детской площадке упали на четырехлетнего ребенка. Девочка скончалась в стационаре Новоуренгойской ЦГБ от полученных травм. А в селе Азовы в Шурышкарском районе девочка при катании с горки лишилась пальца.