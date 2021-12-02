02 декабря 2021
01 декабря 2021

Писатель Минаев удивился доставке наркотиков в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль
Сергей Минаев удивлен, что в ЯНАО доставляют наркотики Фото:

Писатель и главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев удивился факту распространения и доставке наркотиков в поселок Пуровск (ЯНАО). Об этом Сергей Минаев сообщил на своем YouTube-канале «МИНАЕВ LIVE».

«Вопрос — как до ямальского поселка Пуровск доехали наркотики? Какую надо иметь разветвленную сеть логистики, чтобы до ЯНАО довезти пакетик с подозрительным веществом?», — говорит Сергей Минаев в своем YouTube-канале.

В своем видео журналист рассказал о задержании инспекторами ГИБДД жителя поселка Пуровск, который попытался избавиться от наркотика. Виновный выкинул шерстяную перчатку, в которой находился пакет с белым порошком. Во время допроса местный житель заявил, что приобрел запрещенное вещество для себя, а не для сбыта.

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Писатель и главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев удивился факту распространения и доставке наркотиков в поселок Пуровск (ЯНАО). Об этом Сергей Минаев сообщил на своем YouTube-канале «МИНАЕВ LIVE». «Вопрос — как до ямальского поселка Пуровск доехали наркотики? Какую надо иметь разветвленную сеть логистики, чтобы до ЯНАО довезти пакетик с подозрительным веществом?», — говорит Сергей Минаев в своем YouTube-канале. В своем видео журналист рассказал о задержании инспекторами ГИБДД жителя поселка Пуровск, который попытался избавиться от наркотика. Виновный выкинул шерстяную перчатку, в которой находился пакет с белым порошком. Во время допроса местный житель заявил, что приобрел запрещенное вещество для себя, а не для сбыта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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