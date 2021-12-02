Писатель Минаев удивился доставке наркотиков в ЯНАО

Писатель и главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев удивился факту распространения и доставке наркотиков в поселок Пуровск (ЯНАО). Об этом Сергей Минаев сообщил на своем YouTube-канале «МИНАЕВ LIVE».
«Вопрос — как до ямальского поселка Пуровск доехали наркотики? Какую надо иметь разветвленную сеть логистики, чтобы до ЯНАО довезти пакетик с подозрительным веществом?», — говорит Сергей Минаев в своем YouTube-канале.
В своем видео журналист рассказал о задержании инспекторами ГИБДД жителя поселка Пуровск, который попытался избавиться от наркотика. Виновный выкинул шерстяную перчатку, в которой находился пакет с белым порошком. Во время допроса местный житель заявил, что приобрел запрещенное вещество для себя, а не для сбыта.
Писатель и главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев удивился факту распространения и доставке наркотиков в поселок Пуровск (ЯНАО). Об этом Сергей Минаев сообщил на своем YouTube-канале «МИНАЕВ LIVE». «Вопрос — как до ямальского поселка Пуровск доехали наркотики? Какую надо иметь разветвленную сеть логистики, чтобы до ЯНАО довезти пакетик с подозрительным веществом?», — говорит Сергей Минаев в своем YouTube-канале. В своем видео журналист рассказал о задержании инспекторами ГИБДД жителя поселка Пуровск, который попытался избавиться от наркотика. Виновный выкинул шерстяную перчатку, в которой находился пакет с белым порошком. Во время допроса местный житель заявил, что приобрел запрещенное вещество для себя, а не для сбыта.