На месторождении возле Нового Уренгоя произошел пожар Фото: Максим Егоров © URA.RU

В ЯНАО на Восточно-Уренгойском месторождении в 35 км от Нового Уренгоя произошло возгорание газового резервуара РВС-5000. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС ЯНАО.

«На Восточно-Уренгойском месторождение в резервуарном парке произошло возгорание РВС-5000 в Пуровском районе в районе 3 ГКП в 35 км на северо-восток от города Новый Уренгой. В тушении пожара были задействованы 24 человека личного состава и 5 единиц спецтехники МЧС. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — говорится в сообщении МЧС ЯНАО.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего инцидента. Также было добавлено, что в результате возгорания газового резервуара пострадал человек.

«Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура по поручению прокуратуры округа организовала проверку по факту произошедшего 03.12.2021 на Восточно-Уренгойском месторождении в 35 км от г. Новый Уренгой, при эксплуатации газоконденсатного резервуарного парка, пожара, возникшего по предварительным данным в результате взрыва газовоздушной смеси, и повлекшего причинение вреда здоровью одному человеку», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО.

Прокуратура Нового Уренгоя организовала выезд к месту происшествия для оценки обстановки и координации правоохранительных органов. Северо-Уральское управление Ростехнадзора и государственная инспекция труда в ЯНАО проведут расследование для выяснения причин и допущенных нарушений, результаты которой будут поставлены на контроль прокуратурой округа.

По итогам расследования будет дана оценка соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и промышленной безопасности. Если будут найдены нарушения, прокуратура примет меры реагирования.