Переболевшие коронавирусом тюменцы неделями ждут QR-коды

Жители Тобольска, переболевшие коронавирусом, неделями ждут свои QR-коды Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Жители Тобольска Тюменской области, переболевшие коронавирусом, неделями ждут QR-кодов, подтверждающих перенесенное заболевание. Об этом они рассказали в паблике «Типичный Тобольск» во «ВКонтакте».

«Госуслуги» не работают! Я переболел, справку получил. QR-код не присылают. Уже месяц скоро. Учетная запись подтверждена, в техподдержку писал, жалобу оформил, на «горячую линию» звонил. Мне до сих пор не прислали QR-код. А предъявить — просят. Как так? Кто мне ответит?» — пишет в своей публикации Алексей Скворцов.

В комментариях к записи жители Тобольска рассказали об аналогичной ситуации. «Советую проверить, правильно ли внесен номер полиса ОМС. Мне это подсказали. Я у себя проверила, и там вообще другие цифры записаны были. Как только исправила, мне сразу пришло сообщение, что я прикреплена к поликлинике. И код пришел в течение двух с половиной суток», — отметила Анастасия Мартяшева. «У меня подобная ситуация была. Мне месяц отправляли код. Ходил в поликлинику, и там сделали бумажную справку с печатями. А код пришел через месяц», — добавил Семен Трифонов. «Нам прислали только через три месяца», — сообщила Лариса Пушкина.

В информационный центр правительства региона направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что власти Тюменской области ужесточили условия режима повышенной готовности. Так, для посещения ряда общественных мест гражданам необходимо иметь QR-коды о прохождении вакцинации от коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор.