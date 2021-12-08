08 декабря 2021
07 декабря 2021

В ЯНАО нашли нарушения в колонии строгого режима

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт Челябинск им. И.В. Курчатова. Челябинск, колючая проволока, тюрьма, забор
В исправительной колонии были обнаружены проблемы с пожарной безопасностью и надзором за осужденными Фото:

В «Исправительной колонии № 8», находящийся в ЯНАО, были обнаружены нарушения в надзоре за материально-бытовом обеспечением осужденных. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

«Проверкой в деятельности администрации ИК-8 выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующих порядок осуществления надзора за осужденными их материально-бытового обеспечения. Установлены отдельные факты несоблюдения требований трудового законодательства и пожарной безопасности», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Нарушения были выявлены прокурором ЯНАО Виктором Эппом во время посещения исправительного заведения. Участие в проверке приняли уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак и члены региональной общественной наблюдательной комиссии. «Исправительная колония № 8» находится в городе Лабытнанги и является тюрьмой строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация тюрем ФКУ ИК-3 и ИК-18 УФСИН РФ по ЯНАО нарушили права осужденных инвалидов. В исправительном учреждении люди с ограниченными возможностями не были обеспечены протезами и вещами для слепых.

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В «Исправительной колонии № 8», находящийся в ЯНАО, были обнаружены нарушения в надзоре за материально-бытовом обеспечением осужденных. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры. «Проверкой в деятельности администрации ИК-8 выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующих порядок осуществления надзора за осужденными их материально-бытового обеспечения. Установлены отдельные факты несоблюдения требований трудового законодательства и пожарной безопасности», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Нарушения были выявлены прокурором ЯНАО Виктором Эппом во время посещения исправительного заведения. Участие в проверке приняли уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак и члены региональной общественной наблюдательной комиссии. «Исправительная колония № 8» находится в городе Лабытнанги и является тюрьмой строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что администрация тюрем ФКУ ИК-3 и ИК-18 УФСИН РФ по ЯНАО нарушили права осужденных инвалидов. В исправительном учреждении люди с ограниченными возможностями не были обеспечены протезами и вещами для слепых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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