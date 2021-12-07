В Общественной палате РФ раскритиковали спикера тюменской облдумы. «Это же разжигание». Видео

07 декабря 2021 в 19:12 Размер текста - 17 +

Заявление Сергея Корепанова не осталось незамеченным на федеральном уровне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ходе заседания Общественной палаты РФ следственный комитет призвали проверить заявление председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова на предмет разжигания розни. Предложение высказала член экспертно-консультативного совета при комитете Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Элина Жгутова. «Тюмень! Говорит о том, что невакцинированные хуже шахидов. Это вообще допустимая ситуация? Это люди, которых выбирали. Это законодатели. Где следственный комитет, где дела, организованные по таким выступлениям?» — заявила Элина Жгутова, выступая в Общественной палате РФ. Речь шла о заявлении председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова. Ранее, в ходе заседания парламента, он сравнил невакцинированных граждан с шахидами. 7 декабря стало известно, что из-за этого тюменцы подали заявление в следственное управление региона. В своем выступлении Элина Жгутова назвала заявление Сергея Корепанова «разжиганием розни». Связаться с общественницей URA.RU не удалось: она не ответила на звонок. Ранее агентство также запросило комментарий спикера Тюменской облдумы, однако он предоставлен не был. Как сообщил собственный источник URA.RU из окружения Сергея Корепанова, позиция парламентария по вопросу вакцинации не может считаться преступной. «В нынешней ситуации с коронавирусом отказ от прививок — это опасное поведение. Люди не заботятся не только о себе, но и об окружающих. С этим согласится любой здравый человек. Может Сергей Евгеньевич и был излишне резок, но точно не неправ», — заявил собеседник агентства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ходе заседания Общественной палаты РФ следственный комитет призвали проверить заявление председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова на предмет разжигания розни. Предложение высказала член экспертно-консультативного совета при комитете Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Элина Жгутова. «Тюмень! Говорит о том, что невакцинированные хуже шахидов. Это вообще допустимая ситуация? Это люди, которых выбирали. Это законодатели. Где следственный комитет, где дела, организованные по таким выступлениям?» — заявила Элина Жгутова, выступая в Общественной палате РФ. Речь шла о заявлении председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова. Ранее, в ходе заседания парламента, он сравнил невакцинированных граждан с шахидами. 7 декабря стало известно, что из-за этого тюменцы подали заявление в следственное управление региона. В своем выступлении Элина Жгутова назвала заявление Сергея Корепанова «разжиганием розни». Связаться с общественницей URA.RU не удалось: она не ответила на звонок. Ранее агентство также запросило комментарий спикера Тюменской облдумы, однако он предоставлен не был. Как сообщил собственный источник URA.RU из окружения Сергея Корепанова, позиция парламентария по вопросу вакцинации не может считаться преступной. «В нынешней ситуации с коронавирусом отказ от прививок — это опасное поведение. Люди не заботятся не только о себе, но и об окружающих. С этим согласится любой здравый человек. Может Сергей Евгеньевич и был излишне резок, но точно не неправ», — заявил собеседник агентства.