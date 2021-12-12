Младенец погиб в детском доме Тюмени, захлебнувшись рвотой

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Клипарт. Магнитогорск, ребенок, младенец, кувез, ножка
Четырехмесячная девочка не смогла перевернуться на бок и захлебнулась Фото:

В специализированном доме ребенка в Тюмени погибла четырехмесячная девочка. По предварительным данным, малышка захлебнулась рвотой после кормления.

«Сотрудники дома ребенка вечером 11 декабря покормили детей и уложили их спать. Одну девочку туго запеленали, поэтому, когда ее начало рвать, она, вероятно, не смогла повернуться и захлебнулась», — сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что сотрудники обнаружили девочку только утром. Малышка также имела врожденное заболевание.

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В специализированном доме ребенка в Тюмени погибла четырехмесячная девочка. По предварительным данным, малышка захлебнулась рвотой после кормления. «Сотрудники дома ребенка вечером 11 декабря покормили детей и уложили их спать. Одну девочку туго запеленали, поэтому, когда ее начало рвать, она, вероятно, не смогла повернуться и захлебнулась», — сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что сотрудники обнаружили девочку только утром. Малышка также имела врожденное заболевание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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