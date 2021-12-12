Младенец погиб в детском доме Тюмени, захлебнувшись рвотой

В специализированном доме ребенка в Тюмени погибла четырехмесячная девочка. По предварительным данным, малышка захлебнулась рвотой после кормления.
«Сотрудники дома ребенка вечером 11 декабря покормили детей и уложили их спать. Одну девочку туго запеленали, поэтому, когда ее начало рвать, она, вероятно, не смогла повернуться и захлебнулась», — сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что сотрудники обнаружили девочку только утром. Малышка также имела врожденное заболевание.
В специализированном доме ребенка в Тюмени погибла четырехмесячная девочка. По предварительным данным, малышка захлебнулась рвотой после кормления. «Сотрудники дома ребенка вечером 11 декабря покормили детей и уложили их спать. Одну девочку туго запеленали, поэтому, когда ее начало рвать, она, вероятно, не смогла повернуться и захлебнулась», — сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что сотрудники обнаружили девочку только утром. Малышка также имела врожденное заболевание.