Младенец погиб в детском доме Тюмени, захлебнувшись рвотой

Четырехмесячная девочка не смогла перевернуться на бок и захлебнулась Фото: Илья Московец © URA.RU

В специализированном доме ребенка в Тюмени погибла четырехмесячная девочка. По предварительным данным, малышка захлебнулась рвотой после кормления.

«Сотрудники дома ребенка вечером 11 декабря покормили детей и уложили их спать. Одну девочку туго запеленали, поэтому, когда ее начало рвать, она, вероятно, не смогла повернуться и захлебнулась», — сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что сотрудники обнаружили девочку только утром. Малышка также имела врожденное заболевание.