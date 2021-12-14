Спасатели предупредили тюменцев о гололеде

Гололедица возникнет в регионе на фоне потепления Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области 15 декабря ожидается гололед. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. Гололедица возникнет в регионе на фоне потепления.

«15 декабря в Тюменской области — облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах гололедные явления, ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. температура ночью -7,-12 градусов, днем -4,-9 градусов», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало, что 1 декабря в Тюменской области прошел ледяной дождь. Из-за образовавшегося гололеда в Ялуторовске и Ялуторовском районе было прекращено автобусное сообщение.