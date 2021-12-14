14 декабря 2021
13 декабря 2021

Спасатели предупредили тюменцев о гололеде

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Гололед. Тюмень, тротуар, зима, плитка, гололед
Гололедица возникнет в регионе на фоне потепления Фото:

В Тюменской области 15 декабря ожидается гололед. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. Гололедица возникнет в регионе на фоне потепления.

«15 декабря в Тюменской области — облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах гололедные явления, ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. температура ночью -7,-12 градусов, днем -4,-9 градусов», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало, что 1 декабря в Тюменской области прошел ледяной дождь. Из-за образовавшегося гололеда в Ялуторовске и Ялуторовском районе было прекращено автобусное сообщение.

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В Тюменской области 15 декабря ожидается гололед. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. Гололедица возникнет в регионе на фоне потепления. «15 декабря в Тюменской области — облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах гололедные явления, ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. температура ночью -7,-12 градусов, днем -4,-9 градусов», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что 1 декабря в Тюменской области прошел ледяной дождь. Из-за образовавшегося гололеда в Ялуторовске и Ялуторовском районе было прекращено автобусное сообщение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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