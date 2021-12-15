Тобольский автосалон наказал мошенника, обманом получившего авто

После выезда из салона автомобиль потерял в стоимости, которую должен возместить мошенник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автосалон «Азия Авто» выиграл суд против жителя Тобольска, который получил от компании новую LADA XRAY, однако денег за машину не заплатил. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мошенника обязали выплатить более 200 000 рублей, на которые машина подешевела за то время, пока он ей пользовался.

«Тоболяк Николай Рублев оформил фальшивое платежное поручение на сумму 830 900 рублей и получил в обмен автомобиль LADA XRAY GAB 110. Когда обман вскрылся, договор купли-продажи был расторгнут. Сотрудники полиции автомобиль изъяли и возвратили в автосалон, а мошенник обязался заплатить за снижение стоимости авто», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Согласно данным из судебного дела, преступление было совершено в тобольском автосалоне «Азия Авто». У 22-летнего Рублева были деньги на покупку машины, ему одобрили кредит. Но молодой человек решил, что сотрудники автоцентра не заметят подмены и сфабриковал платежку. В итоге схема сработала.

Когда в автосалоне поняли, что деньги не поступили, было написано заявление в полицию. Авто вернули, но считаться новым оно уже не могло: сам Рублев на машине не ездил, однако несколько раз за рулем была его мать. Поэтому компания обратилась в суд, потребовав выплатить деньги, на которые «подешевела» «Лада». Со всеми неустойками мошенник теперь должен заплатить 213 000 рублей.