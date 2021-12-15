Виновный в смерти рабочего в ЯНАО избежал колонии

Суд назначил виновному 6 месяцев лишения свободы условно за смерть коллеги Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Суд приговорил к полугоду лишения свободы условно рабочего, по вине которого на месторождении погиб его коллега. Об этом сообщается на официальном сайте СКР ЯНАО.

«Собранные Пуровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении работника коммерческой организации. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года», — говорится в сообщении следственного комитета.

Виновный признал свою вину и стал активно сотрудничать со следствием и судом. Это было учтено при назначении наказания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районе ЯНАО на строительной площадке нефтегазоконденсатного месторождения во время работы был задавлен погрузчиком рабочий. Причиной гибели стало нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.