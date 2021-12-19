The Economist: отключение РФ от SWIFT негативно повлияет на Запад

Россия готова к отключению от SWIFT с 2014 года, считают аналитики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отключение России от международной платежной системы SWIFT негативно отразится, прежде всего, на экономике Запада. Поскольку Москва готова к отключению с 2014 года. Об этом пишет британский журнал The Economist.

«Западу придется испытать серьезную „отдачу“, так как дестабилизация такой крупной экономики отразится в первую очередь на Евросоюзе. Страны получают 35% поставок газа из России, где также находятся активы общей стоимостью в 350 миллиардов долларов», — указано в публикации The Economist.

Авторы материала уточнили, что если РФ отключат от SWIFT, то российские банки и их иностранные партнеры перейдут на другие средства коммуникации. В том числе, телефоны и электронную почту. А трансакции мигрируют в российский аналог SWIFT — СПФС. Кроме этого, угрозы отключения от системы могут спровоцировать Китай ускорить разработку своей платформы.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. Западные страны неоднократно угрожали отключить РФ от этой системы. В частности, из-за конфликта на Украине. Однако в МИД России не считают, что такое действительности произойдет. А сенатор Совета Федерации Эдуард Россель предрек крах США после отключения РФ от SWIFT. Ранее Bloomberg также сообщал, что западные эксперты считают отключение России от SWIFT проблематичным. Такая мера, согласно их прогнозам, может нарушить работу мировых рынков энергоносителей и других товаров российского экспорта, передает MK.RU.