В ЯНАО двое вахтовиков насмерть забили коллегу

Вахтовиков приговорили к 10 и 15 годам в колонии строгого режима Фото: Анна Майорова © URA.RU

В вахтовом поселке в Приуральском районе ЯНАО двое рабочих насмерть избили коллегу. Как сообщает пресс-служба СКР по Ямалу, вахтовики находились в состоянии алкогольного опьянения.

«5 июля 2021 года в вахтовом поселке, расположенном на территории Приуральского района, в помещении жилого вагончика обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе выяснения обстоятельств его гибели следственно-оперативной группой в тот же день были установлены лица, причастные к совершению данного преступления», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие и суд установили, что в ходе застолья между вахтовиками произошел конфликт, при котором 52-летний рабочий начал избивать 38-летнего коллегу. Вскоре к нему присоединился второй рабочий. Они нанесли потерпевшему множество ударов по голове, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, от которой спустя непродолжительное время мужчина скончался.

Один из вахтовиков приговорен к 10 годам лишения свободы. Второй осужденный на момент преступления уже имел неотбытое наказание, поэтому его приговорили к 15 годам лишения свободы. Местом отбывания наказания обоим определена колония строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале (ЯНАО) вахтовик из Нягани забил своего коллегу до смерти. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье (ч. 4 ст. 111 УК РФ).