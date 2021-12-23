В Минпросвещения оценили возможность вакцинации детей в школах

24 декабря 2021 в 04:55 Размер текста - 17 +

Вопрос о вакцинации детей должны решать родители и врачи, отметил Кравцов Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал возможность проведения вакцинации в школах. Это компетенция врачей и родителей — заявил Кравцов. «Сейчас идет третья фаза (испытаний вакцины — прим. URA.RU), мы работаем в контакте с коллегами из министерства здравоохранения. В целом российская вакцина, на мой взгляд, работает и дает хороший результат. Что касается прививок детей — это полностью компетенция врачей, министерства здравоохранения, родителей и самого ребенка, если он совершеннолетний», — приводит слова министра РЕН-ТВ. Ранее Сергей Кравцов заявил, что в российских школах не планируют продлевать зимние каникулы из-за пандемии коронавируса. После каникул планируется организовать учебный процесс в очном формате. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал возможность проведения вакцинации в школах. Это компетенция врачей и родителей — заявил Кравцов. «Сейчас идет третья фаза (испытаний вакцины — прим. URA.RU), мы работаем в контакте с коллегами из министерства здравоохранения. В целом российская вакцина, на мой взгляд, работает и дает хороший результат. Что касается прививок детей — это полностью компетенция врачей, министерства здравоохранения, родителей и самого ребенка, если он совершеннолетний», — приводит слова министра РЕН-ТВ. Ранее Сергей Кравцов заявил, что в российских школах не планируют продлевать зимние каникулы из-за пандемии коронавируса. После каникул планируется организовать учебный процесс в очном формате.