В Минпросвещения оценили возможность вакцинации детей в школах

Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал возможность проведения вакцинации в школах. Это компетенция врачей и родителей — заявил Кравцов.
«Сейчас идет третья фаза (испытаний вакцины — прим. URA.RU), мы работаем в контакте с коллегами из министерства здравоохранения. В целом российская вакцина, на мой взгляд, работает и дает хороший результат. Что касается прививок детей — это полностью компетенция врачей, министерства здравоохранения, родителей и самого ребенка, если он совершеннолетний», — приводит слова министра РЕН-ТВ.
Ранее Сергей Кравцов заявил, что в российских школах не планируют продлевать зимние каникулы из-за пандемии коронавируса. После каникул планируется организовать учебный процесс в очном формате.
Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал возможность проведения вакцинации в школах. Это компетенция врачей и родителей — заявил Кравцов. «Сейчас идет третья фаза (испытаний вакцины — прим. URA.RU), мы работаем в контакте с коллегами из министерства здравоохранения. В целом российская вакцина, на мой взгляд, работает и дает хороший результат. Что касается прививок детей — это полностью компетенция врачей, министерства здравоохранения, родителей и самого ребенка, если он совершеннолетний», — приводит слова министра РЕН-ТВ. Ранее Сергей Кравцов заявил, что в российских школах не планируют продлевать зимние каникулы из-за пандемии коронавируса. После каникул планируется организовать учебный процесс в очном формате.