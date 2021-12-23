23 декабря 2021

В Минпросвещения оценили возможность вакцинации детей в школах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция ЕГЭ. Екатеринбург, егэ, класс, экзамен, школа
Вопрос о вакцинации детей должны решать родители и врачи, отметил Кравцов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал возможность проведения вакцинации в школах. Это компетенция врачей и родителей — заявил Кравцов.

«Сейчас идет третья фаза (испытаний вакцины — прим. URA.RU), мы работаем в контакте с коллегами из министерства здравоохранения. В целом российская вакцина, на мой взгляд, работает и дает хороший результат. Что касается прививок детей — это полностью компетенция врачей, министерства здравоохранения, родителей и самого ребенка, если он совершеннолетний», — приводит слова министра РЕН-ТВ.

Ранее Сергей Кравцов заявил, что в российских школах не планируют продлевать зимние каникулы из-за пандемии коронавируса. После каникул планируется организовать учебный процесс в очном формате.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал возможность проведения вакцинации в школах. Это компетенция врачей и родителей — заявил Кравцов. «Сейчас идет третья фаза (испытаний вакцины — прим. URA.RU), мы работаем в контакте с коллегами из министерства здравоохранения. В целом российская вакцина, на мой взгляд, работает и дает хороший результат. Что касается прививок детей — это полностью компетенция врачей, министерства здравоохранения, родителей и самого ребенка, если он совершеннолетний», — приводит слова министра РЕН-ТВ. Ранее Сергей Кравцов заявил, что в российских школах не планируют продлевать зимние каникулы из-за пандемии коронавируса. После каникул планируется организовать учебный процесс в очном формате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...