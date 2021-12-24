24 декабря 2021
23 декабря 2021

В тюменской многоэтажке рухнул лифт с пассажиром

© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание ЕГД по повышению зарплаты в администрации Екатеринбурга, лифт, жуков тимофей
Рухнувший лифт был установлен в 2002 году Фото:

В Тюмени доме на улице Николая Федорова рухнул лифт, в котором находился мужчина. Об этом рассказала его супруга.

«Лифт оборвался с 10-го этажа, хорошо, что на пятом этаже сработал страховочный трос и в лифте находился мужчина, а не ребенок. Был сильный удар, и с потолка посыпались щепки», — цитирует 72.ru жену тюменца, который находился в лифте.

Через полчаса приехал механик и помог застрявшему. Лифт установили в 2002 году. В этом доме уже работают специалисты, сообщили в аварийной службе. Жители несколько дней жаловались на неисправность.

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В Тюмени доме на улице Николая Федорова рухнул лифт, в котором находился мужчина. Об этом рассказала его супруга. «Лифт оборвался с 10-го этажа, хорошо, что на пятом этаже сработал страховочный трос и в лифте находился мужчина, а не ребенок. Был сильный удар, и с потолка посыпались щепки», — цитирует 72.ru жену тюменца, который находился в лифте. Через полчаса приехал механик и помог застрявшему. Лифт установили в 2002 году. В этом доме уже работают специалисты, сообщили в аварийной службе. Жители несколько дней жаловались на неисправность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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