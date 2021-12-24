В тюменской многоэтажке рухнул лифт с пассажиром

Рухнувший лифт был установлен в 2002 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени доме на улице Николая Федорова рухнул лифт, в котором находился мужчина. Об этом рассказала его супруга.

«Лифт оборвался с 10-го этажа, хорошо, что на пятом этаже сработал страховочный трос и в лифте находился мужчина, а не ребенок. Был сильный удар, и с потолка посыпались щепки», — цитирует 72.ru жену тюменца, который находился в лифте.

Через полчаса приехал механик и помог застрявшему. Лифт установили в 2002 году. В этом доме уже работают специалисты, сообщили в аварийной службе. Жители несколько дней жаловались на неисправность.