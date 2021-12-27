Шумков вручит 100 000 рублей разработчику компьютерных игр

IT-специалистам вручат гранты от имени губернатора Вадима Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эксперт в разработке компьютерных игр Алексей Афанасьев получит грант губернатора Курганской области Вадима Шумкова в размере 100 тыс. рублей. Об этом сообщили представители департамента областного департамента информационных технологий и цифрового развития.

«Лучшим IT-мастером Курганской области назван Афанасьев Алексей Васильевич, преподаватель Курганского технологического колледжа им. Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова. Он является экспертом по направлениям Ворлдскиллс: разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений, программные решения для бизнеса, разработка веб-приложений», — указано на сайте департамента.

Власти отметили, что Афанасьев занимается разработкой приложений, сайтов и сервисов. Его студенты занимали призовые места в конкурсе «Славим человека труда» в номинации «Лучший IT-специалист». Также премию губернатора получит ООО «Интеллектуальные системы Нетхаммер», которое разрабатывает программное обеспечение и занимается исследованиями в области технических наук. Организацию признали лучшей IT-компанией в регионе.

Раннее стало известно, что лучшему IT-мастеру в регионе вручат от имени губернатора грант в размере 100 тыс. рублей, а представители лучшей IT-компании получат грант в размере 300 тыс. рублей. Вручение этих грантов помогает в регионе развивать нацпроект «Цифровая экономика».

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