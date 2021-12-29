В Курганской области в 2022 году из-за антиковидных мер продолжит действовать часть ограничений. URA.RU собрало в список ограничения и послабления, связанные с коронавирусом.
Запрещено:
Нарушать самоизоляцию лицам от 60 лет и старше и тем, кто имеет хронические заболевания. Они могут выходить из дома только до ближайших мест приобретения товаров, пунктов вакцинации, медучреждений, а также для выноса мусора, выгула животных и посещения госучреждений. Самоизоляцию необязательно соблюдать привитым от коронавируса и переболевшим;
Посещать организации общественного питания и сферы оказания услуг без документа, подтверждающего перенесенный коронавирус или наличие прививки от него. Также подойдет действительный ПЦР-тест.
Разрешено:
Находиться в ТЦ и ТРЦ без персонального QR-кода и иных документов, подтверждающих перенесенное заболевание или вакцинацию, а также ПЦР-теста;
Работать в ночное время кафе, ночным клубам, барам, караоке, включенным в реестр территорий, которые свободны от коронавируса;
Проводить культурные и спортивные мероприятия в помещениях;
Организовывать уличные мероприятия, если число участников не превысит 500 человек;
Жители региона обязаны:
Пользоваться в помещениях средствами индивидуальной защиты;
Соблюдать социальную дистанцию.
В середине декабря коллективный иммунитет к коронавирусу в Курганской области составлял 57,4%. Позже глава региона Вадим Шумков в интервью телеканалу ГТРК-Курган рассказал, что около 79% взрослого населения области переболели COVID или сделали от него прививку.
В Курганской области в 2022 году из-за антиковидных мер продолжит действовать часть ограничений. URA.RU собрало в список ограничения и послабления, связанные с коронавирусом. Запрещено: Разрешено: Жители региона обязаны: В середине декабря коллективный иммунитет к коронавирусу в Курганской области составлял 57,4%. Позже глава региона Вадим Шумков в интервью телеканалу ГТРК-Курган рассказал, что около 79% взрослого населения области переболели COVID или сделали от него прививку.