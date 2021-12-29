29 декабря 2021
28 декабря 2021

Что можно и нельзя в новогодние праздники в Курганской области. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения при посещении ТЦ
В 2022 году в регионе еще будут действовать ограничения, связанные с коронавирусом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Курганской области в 2022 году из-за антиковидных мер продолжит действовать часть ограничений. URA.RU собрало в список ограничения и послабления, связанные с коронавирусом.

Запрещено:

  • Нарушать самоизоляцию лицам от 60 лет и старше и тем, кто имеет хронические заболевания. Они могут выходить из дома только до ближайших мест приобретения товаров, пунктов вакцинации, медучреждений, а также для выноса мусора, выгула животных и посещения госучреждений. Самоизоляцию необязательно соблюдать привитым от коронавируса и переболевшим;
  • Посещать организации общественного питания и сферы оказания услуг без документа, подтверждающего перенесенный коронавирус или наличие прививки от него. Также подойдет действительный ПЦР-тест.

Разрешено:

  • Находиться в ТЦ и ТРЦ без персонального QR-кода и иных документов, подтверждающих перенесенное заболевание или вакцинацию, а также ПЦР-теста;
  • Работать в ночное время кафе, ночным клубам, барам, караоке, включенным в реестр территорий, которые свободны от коронавируса;
  • Проводить культурные и спортивные мероприятия в помещениях;
  • Организовывать уличные мероприятия, если число участников не превысит 500 человек;

Жители региона обязаны:

  • Пользоваться в помещениях средствами индивидуальной защиты;
  • Соблюдать социальную дистанцию.

В середине декабря коллективный иммунитет к коронавирусу в Курганской области составлял 57,4%. Позже глава региона Вадим Шумков в интервью телеканалу ГТРК-Курган рассказал, что около 79% взрослого населения области переболели COVID или сделали от него прививку.

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В Курганской области в 2022 году из-за антиковидных мер продолжит действовать часть ограничений. URA.RU собрало в список ограничения и послабления, связанные с коронавирусом. Запрещено: Разрешено: Жители региона обязаны: В середине декабря коллективный иммунитет к коронавирусу в Курганской области составлял 57,4%. Позже глава региона Вадим Шумков в интервью телеканалу ГТРК-Курган рассказал, что около 79% взрослого населения области переболели COVID или сделали от него прививку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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