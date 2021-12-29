Вадим Шумков уже встречался с уволенной из больницы санитаркой Светланой Адаменко в 2018 году и поручал ее трудоустроить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уволенная сотрудница Звериноголовской больницы Светлана Адаменко второй раз будет бороться за рабочее место, и, возможно, обратится к губернатору Вадиму Шумкову за помощью. Об этом бывшая уборщица ЦРБ сообщила URA.RU.

«Ранее меня увольняли после обращения на „Первый канал“. История получила большой общественный резонанс. В 2018 году к нам в больницу приезжал тогда еще исполняющий обязанности губернатора Вадим Шумков. Он встречался с коллективом ЦРБ, также говорил лично со мной. Возможно, я и в этот раз обращусь за помощью к Вадиму Михайловичу, пока не знаю», — сказала Светлана Адаменко.

Первым делом собеседница намерена направить жалобу в региональную инспекцию по труду, а затем уполномоченному по правам человека в Курганской области. Обращения будут составлены в январе.

URA.RU писало, что в 2018 году сотрудница Звериноголовской ЦРБ лишилась работы после обращения на «Первый канал». Санитарку рентгенкабинета Светлану Адаменко уволили, не предоставив возможности уйти на заслуженную пенсию. Конфликтная ситуация развернулась после того, как Адаменко и несколько других сотрудниц перевели из санитарок в уборщицы, значительно снизив зарплаты. Инцидентом заинтересовались журналисты федеральных СМИ. В ноябре 2018 года Шумков во время визита в село Звериноголовское встретился с коллективом больницы и Светланой Адаменко. Он поручил Ларисе Кокориной (в 2018 года — директор департамента здравоохранения) трудоустроить женщину. 29 декабря 2021 года Адаменко вручили новый приказ об увольнении. Она уверена, что в этот раз пострадала из-за вопроса об отстранении от работы учителя Звериноголовского района Владимира Кочеулова, который она задала на прямой линии Шумкова. Официально поводом для увольнения уборщицы ЦРБ стал выговор после проверки чистоты главврачом.

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