29 декабря 2021

Жители курганского города жалуются на холод в квартирах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения отопления. Курган, батарея, отопление, холод, отключение отопления, теплые носки
В некоторых квартирах температура не поднимается выше +17 градусов Фото:

Жители Петухово Курганской области жалуются, что в некоторых квартирах температура воздуха не поднимается выше +17 градусов, из-за чего приходится ходить дома в кофтах. Об этом URA.RU сообщила местная жительница. Власти округа ответили, что проблемы с теплом в городе уже решены.

«Люди жалуются, что +14 — +17 градусов <…> в квартирах. Редко в каком доме до +20 доходит. <…> [Люди] теплые кофты одевают», — объяснила жительница города, пожелавшая остаться анонимной.

По словам главы Петуховского муниципального округа Игоря Арзина, на момент написания новости температура в отопительной системе города была в норме. «Те жалобы, которые поступают, мы оперативно ликвидируем. <…> Температура подается в соответствии с графиком», — объяснил URA.RU Арзин.

Ранее в Макушинском муниципальном округе учеников местной школы отправили на дистанционное обучение из-за проблем с отоплением, а в Половинском сельские котельные перешли на дрова. В декабре губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что вопрос с отоплением находится на контроле профильных ведомств.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Петухово Курганской области жалуются, что в некоторых квартирах температура воздуха не поднимается выше +17 градусов, из-за чего приходится ходить дома в кофтах. Об этом URA.RU сообщила местная жительница. Власти округа ответили, что проблемы с теплом в городе уже решены. «Люди жалуются, что +14 — +17 градусов <…> в квартирах. Редко в каком доме до +20 доходит. <…> [Люди] теплые кофты одевают», — объяснила жительница города, пожелавшая остаться анонимной. По словам главы Петуховского муниципального округа Игоря Арзина, на момент написания новости температура в отопительной системе города была в норме. «Те жалобы, которые поступают, мы оперативно ликвидируем. <…> Температура подается в соответствии с графиком», — объяснил URA.RU Арзин. Ранее в Макушинском муниципальном округе учеников местной школы отправили на дистанционное обучение из-за проблем с отоплением, а в Половинском сельские котельные перешли на дрова. В декабре губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что вопрос с отоплением находится на контроле профильных ведомств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...