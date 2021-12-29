Жители курганского города жалуются на холод в квартирах

В некоторых квартирах температура не поднимается выше +17 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Петухово Курганской области жалуются, что в некоторых квартирах температура воздуха не поднимается выше +17 градусов, из-за чего приходится ходить дома в кофтах. Об этом URA.RU сообщила местная жительница. Власти округа ответили, что проблемы с теплом в городе уже решены.

«Люди жалуются, что +14 — +17 градусов <…> в квартирах. Редко в каком доме до +20 доходит. <…> [Люди] теплые кофты одевают», — объяснила жительница города, пожелавшая остаться анонимной.

По словам главы Петуховского муниципального округа Игоря Арзина, на момент написания новости температура в отопительной системе города была в норме. «Те жалобы, которые поступают, мы оперативно ликвидируем. <…> Температура подается в соответствии с графиком», — объяснил URA.RU Арзин.

Ранее в Макушинском муниципальном округе учеников местной школы отправили на дистанционное обучение из-за проблем с отоплением, а в Половинском сельские котельные перешли на дрова. В декабре губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что вопрос с отоплением находится на контроле профильных ведомств.

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