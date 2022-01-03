Аналитик рассказал, что будет с рублем и долларом в 2022 году

Доллар продолжит дорожать в 2022 году, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы «Промсвязьбанка» Егор Жильников. По его словам, этому поспособствует жесткая политика Федеральной резервной системы США и нестабильность фондового рынка. При этом рубль, по мнению аналитика, будет умеренно ослабевать.
«На данный момент индекс DXY (доллар к развитым валютам — прим. URA.RU) равен 96,5 пунктам, что находится у максимумов 2021 года, которые были установлены в ноябре. Если же говорить про доллар в связке с рублем, то мы ориентируемся на отметку 76,5 рубля на конец 2022 года, и на уровень 75,5 рубля в среднем за год», — цитирует Егора Жильникова «Прайм».
По словам аналитика, одна из причин, по которой американская валюта будет дорожать — жесткая политика мировых центробанков из-за роста глобальной инфляции. Так, в США регулятор активно сворачивает программы стимулирования, а рынок проецирует тройное повышение ключевых ставок. Первое ожидается уже в апреле 2022 года, отметил Жильников.
Также на укрепление доллара влияет зыбкий фондовый рынок. По мнению Жильникова, из-за высокого показателя средней прибыли индекса S&P500, который сейчас находится на максимуме со времен кризиса 2000-х годов, возможен заметный отток капиталов в более безопасные активы, в том числе в наличные деньги.
При этом рубль выглядит довольно уязвимо, считает аналитик. На него могут повлиять геополитическая ситуация и распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». При усилении негативного влияния этих факторов возможен отток иностранного капитала с российского рынка. Также рубль может ослабнуть из-за падения цен на нефть. Жильников считает, что в 2022 году среднегодовой диапазон цен на топливо марки Brent составит 65-79 долларов за баррель.
Курсы евро и доллара резко выросли перед Новым годом. По данным Московской биржи, европейская валюта впервые с начала декабря 2021 года превысила отметку в 85 рублей. За сутки евро подорожало на 1,10 рубля, передает «Федеральное агентство новостей». Цена за доллар также выросла на 1,07 рубля — до 75,07 рубля.
Доллар продолжит дорожать в 2022 году, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы «Промсвязьбанка» Егор Жильников. По его словам, этому поспособствует жесткая политика Федеральной резервной системы США и нестабильность фондового рынка. При этом рубль, по мнению аналитика, будет умеренно ослабевать. «На данный момент индекс DXY (доллар к развитым валютам — прим. URA.RU) равен 96,5 пунктам, что находится у максимумов 2021 года, которые были установлены в ноябре. Если же говорить про доллар в связке с рублем, то мы ориентируемся на отметку 76,5 рубля на конец 2022 года, и на уровень 75,5 рубля в среднем за год», — цитирует Егора Жильникова «Прайм». По словам аналитика, одна из причин, по которой американская валюта будет дорожать — жесткая политика мировых центробанков из-за роста глобальной инфляции. Так, в США регулятор активно сворачивает программы стимулирования, а рынок проецирует тройное повышение ключевых ставок. Первое ожидается уже в апреле 2022 года, отметил Жильников. Также на укрепление доллара влияет зыбкий фондовый рынок. По мнению Жильникова, из-за высокого показателя средней прибыли индекса S&P500, который сейчас находится на максимуме со времен кризиса 2000-х годов, возможен заметный отток капиталов в более безопасные активы, в том числе в наличные деньги. При этом рубль выглядит довольно уязвимо, считает аналитик. На него могут повлиять геополитическая ситуация и распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». При усилении негативного влияния этих факторов возможен отток иностранного капитала с российского рынка. Также рубль может ослабнуть из-за падения цен на нефть. Жильников считает, что в 2022 году среднегодовой диапазон цен на топливо марки Brent составит 65-79 долларов за баррель. Курсы евро и доллара резко выросли перед Новым годом. По данным Московской биржи, европейская валюта впервые с начала декабря 2021 года превысила отметку в 85 рублей. За сутки евро подорожало на 1,10 рубля, передает «Федеральное агентство новостей». Цена за доллар также выросла на 1,07 рубля — до 75,07 рубля.