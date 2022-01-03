Аналитик рассказал, что будет с рублем и долларом в 2022 году

04 января 2022 в 07:37 Размер текста - 17 +

На курс рубля может негативно повлиять геополитическая ситуация и распространение штамма COVID-19 «Омикрон», считает Егор Жильников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Доллар продолжит дорожать в 2022 году, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы «Промсвязьбанка» Егор Жильников. По его словам, этому поспособствует жесткая политика Федеральной резервной системы США и нестабильность фондового рынка. При этом рубль, по мнению аналитика, будет умеренно ослабевать. «На данный момент индекс DXY (доллар к развитым валютам — прим. URA.RU) равен 96,5 пунктам, что находится у максимумов 2021 года, которые были установлены в ноябре. Если же говорить про доллар в связке с рублем, то мы ориентируемся на отметку 76,5 рубля на конец 2022 года, и на уровень 75,5 рубля в среднем за год», — цитирует Егора Жильникова «Прайм». Статья по теме Каким будет курс рубля в 2022 году По словам аналитика, одна из причин, по которой американская валюта будет дорожать — жесткая политика мировых центробанков из-за роста глобальной инфляции. Так, в США регулятор активно сворачивает программы стимулирования, а рынок проецирует тройное повышение ключевых ставок. Первое ожидается уже в апреле 2022 года, отметил Жильников. Также на укрепление доллара влияет зыбкий фондовый рынок. По мнению Жильникова, из-за высокого показателя средней прибыли индекса S&P500, который сейчас находится на максимуме со времен кризиса 2000-х годов, возможен заметный отток капиталов в более безопасные активы, в том числе в наличные деньги. При этом рубль выглядит довольно уязвимо, считает аналитик. На него могут повлиять геополитическая ситуация и распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». При усилении негативного влияния этих факторов возможен отток иностранного капитала с российского рынка. Также рубль может ослабнуть из-за падения цен на нефть. Жильников считает, что в 2022 году среднегодовой диапазон цен на топливо марки Brent составит 65-79 долларов за баррель. Курсы евро и доллара резко выросли перед Новым годом. По данным Московской биржи, европейская валюта впервые с начала декабря 2021 года превысила отметку в 85 рублей. За сутки евро подорожало на 1,10 рубля, передает «Федеральное агентство новостей». Цена за доллар также выросла на 1,07 рубля — до 75,07 рубля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Доллар продолжит дорожать в 2022 году, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы «Промсвязьбанка» Егор Жильников. По его словам, этому поспособствует жесткая политика Федеральной резервной системы США и нестабильность фондового рынка. При этом рубль, по мнению аналитика, будет умеренно ослабевать. «На данный момент индекс DXY (доллар к развитым валютам — прим. URA.RU) равен 96,5 пунктам, что находится у максимумов 2021 года, которые были установлены в ноябре. Если же говорить про доллар в связке с рублем, то мы ориентируемся на отметку 76,5 рубля на конец 2022 года, и на уровень 75,5 рубля в среднем за год», — цитирует Егора Жильникова «Прайм». По словам аналитика, одна из причин, по которой американская валюта будет дорожать — жесткая политика мировых центробанков из-за роста глобальной инфляции. Так, в США регулятор активно сворачивает программы стимулирования, а рынок проецирует тройное повышение ключевых ставок. Первое ожидается уже в апреле 2022 года, отметил Жильников. Также на укрепление доллара влияет зыбкий фондовый рынок. По мнению Жильникова, из-за высокого показателя средней прибыли индекса S&P500, который сейчас находится на максимуме со времен кризиса 2000-х годов, возможен заметный отток капиталов в более безопасные активы, в том числе в наличные деньги. При этом рубль выглядит довольно уязвимо, считает аналитик. На него могут повлиять геополитическая ситуация и распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». При усилении негативного влияния этих факторов возможен отток иностранного капитала с российского рынка. Также рубль может ослабнуть из-за падения цен на нефть. Жильников считает, что в 2022 году среднегодовой диапазон цен на топливо марки Brent составит 65-79 долларов за баррель. Курсы евро и доллара резко выросли перед Новым годом. По данным Московской биржи, европейская валюта впервые с начала декабря 2021 года превысила отметку в 85 рублей. За сутки евро подорожало на 1,10 рубля, передает «Федеральное агентство новостей». Цена за доллар также выросла на 1,07 рубля — до 75,07 рубля.