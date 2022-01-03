Каким будет курс рубля в 2022 году

Что повлияет на курс национальной валюты, URA.RU рассказали экономисты

03 января 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Общеполитическая напряженность сильно ослабляет рубль Фото: Денис Моргунов © URA.RU Все прогнозы касательно рубля в 2022 году укладываются в интервал от 70 до 74 рублей за доллар. На данный момент существуют два полярных мнения: одни экономисты уверены, что в следующем году рубль укрепится и будет стабильно держаться на уровне 70-72 рубля за доллар США. Другие убеждены, что его ждет ослабление, так что, скорее всего, он будет колебаться в достаточно широком коридоре — 73-75, но в среднем будет ближе к 74. Те, кто выступает за укрепление валюты, ссылаются на комфортные цены на энергоносители и другие базовые российские экспортные товары — все это приведет к серьезному профициту, что и повлияет на курс рубля. Оптимисты предполагают, что геополитическая премия за риск будет снижена, отношения России с США стабилизируются, также произойдет разрядка в конфликте Украины и РФ. Эти факторы сильно ослабляли рубль. На курс рубля влияет множество факторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Прогнозировать, каким будет рубль в этом году — сложно. Многие экономисты говорят, что рубль ослабнет еще сильнее, однако я не разделяю такую точку зрения. Недавнее его ослабление было определено конкретными причинами. Первая — слухи о военном конфликте России и Украины, однако после встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена эта тема уходит. Вторая — российские компании должны были платить проценты по валютным кредитам. Естественно, спрос на валюту вырос, это привело к укреплению доллара США. Сейчас происходит обратная ситуация: этим же компаниям нужно будет платить налоги, и они будут конвертировать валюту в рубли», — отметил доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин. Третьей причиной ослабления рубля эксперт назвал негативные новости по поводу вероятного дефолта компании «Роснано». Марголин отметил, что с самого начала было понятно, что ничего подобного не произойдет, и компания выполнит все свои обязательства, а инвесторы ничего не потеряют. В связи с этим мы не имеем существенных рисков по ослаблению рубля, дополнил он. По крайней мере, в первом квартале 2022 года. Мы не имеем существенных рисков по ослаблению рубля. С ним согласен математик, кандидат экономических наук Николай Кульбака. Он также убежден, что серьезных колебаний курса в нынешнем году ждать не стоит. «На курс рубля влияет огромное количество факторов, начиная от цены на нефть и заканчивая состояниями рынков как в России, так и за рубежом. Я предполагаю, что текущие тенденции сохранятся. Я не жду каких бы то ни было изменений ни в сторону усиления российской валюты, ни в сторону ослабления. Однако совершенно точно, что в перспективе колебания будут, но небольшие. В целом курс будет стабильным по сравнению с прошлым годом, если не случится сильных потрясений на рынках. Но предсказать их невозможно, так что мой прогноз по рублю — плюс-минус 5-10% в 2022 году», — отметил он. Вторая группа аналитиков в своем прогнозе, даже несмотря на учет отношений Россия — США и Россия — Украина, ссылается на общий экономический контекст. Он состоит в повысившемся уровне инфляции, причем это не краткосрочный эпизод. Соответственно, в скором времени ценовое давление на рынках будет сохраняться, а в перспективе — еще и усиливаться. Естественно, как реакция на это Центральный банк США, а также Европейский Центральный банк, скорее всего, перейдут к ужесточению кредитной политики и повысят ключевые ставки в 2022 году. Тем более, что первый этап Федеральная резервная система США уже начала — объявила о начале сокращения программ количественного смягчения, иными словами, выкупа активов государственных ипотечных облигаций с рынка. Эта программа будет ускоряться и дальше. Это означает, что произойдет повышение ключевой ставки в ответ на растущую инфляцию в США. Таким образом, к концу первого полугодия — началу второго полугодия доллар США вырастет, что существенно может отразиться на ослаблении всех валют развивающихся экономик, в частности, ослабнет и российский рубль. Значительных колебаний курса в первом квартале 2022 года ждать не стоит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Делать ставку на укрепление рубля преждевременно. Однако некоторое время рубль останется в том коридоре, в котором находится сейчас. При этом его ждет неизменное повышение по отношению к доллару — до 74 рубля, в зависимости от цены на нефть. Я сторонник плавного укрепления российской валюты к первой половине года и ослабления во второй. Прогнозный ориентир — 72-74 рубля за доллар США», — отметил в разговоре с журналистами агентства руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика, экономист Никита Масленников. Таким образом, аналитики, в отличие от прошлого года, осторожны и не берутся прогнозировать, каким будет рубль в новом году. Они убеждены, что необходимо смотреть, что происходит в экономике в целом. Каждый новый тренд будет корректировать позицию российской валюты, считают специалисты. Кроме того, ситуация по-прежнему остается неопределенной из-за коронавирусной инфекции и возникновения новых штаммов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Все прогнозы касательно рубля в 2022 году укладываются в интервал от 70 до 74 рублей за доллар. На данный момент существуют два полярных мнения: одни экономисты уверены, что в следующем году рубль укрепится и будет стабильно держаться на уровне 70-72 рубля за доллар США. Другие убеждены, что его ждет ослабление, так что, скорее всего, он будет колебаться в достаточно широком коридоре — 73-75, но в среднем будет ближе к 74. Те, кто выступает за укрепление валюты, ссылаются на комфортные цены на энергоносители и другие базовые российские экспортные товары — все это приведет к серьезному профициту, что и повлияет на курс рубля. Оптимисты предполагают, что геополитическая премия за риск будет снижена, отношения России с США стабилизируются, также произойдет разрядка в конфликте Украины и РФ. Эти факторы сильно ослабляли рубль. «Прогнозировать, каким будет рубль в этом году — сложно. Многие экономисты говорят, что рубль ослабнет еще сильнее, однако я не разделяю такую точку зрения. Недавнее его ослабление было определено конкретными причинами. Первая — слухи о военном конфликте России и Украины, однако после встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена эта тема уходит. Вторая — российские компании должны были платить проценты по валютным кредитам. Естественно, спрос на валюту вырос, это привело к укреплению доллара США. Сейчас происходит обратная ситуация: этим же компаниям нужно будет платить налоги, и они будут конвертировать валюту в рубли», — отметил доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин. Третьей причиной ослабления рубля эксперт назвал негативные новости по поводу вероятного дефолта компании «Роснано». Марголин отметил, что с самого начала было понятно, что ничего подобного не произойдет, и компания выполнит все свои обязательства, а инвесторы ничего не потеряют. В связи с этим мы не имеем существенных рисков по ослаблению рубля, дополнил он. По крайней мере, в первом квартале 2022 года. Мы не имеем существенных рисков по ослаблению рубля. С ним согласен математик, кандидат экономических наук Николай Кульбака. Он также убежден, что серьезных колебаний курса в нынешнем году ждать не стоит. «На курс рубля влияет огромное количество факторов, начиная от цены на нефть и заканчивая состояниями рынков как в России, так и за рубежом. Я предполагаю, что текущие тенденции сохранятся. Я не жду каких бы то ни было изменений ни в сторону усиления российской валюты, ни в сторону ослабления. Однако совершенно точно, что в перспективе колебания будут, но небольшие. В целом курс будет стабильным по сравнению с прошлым годом, если не случится сильных потрясений на рынках. Но предсказать их невозможно, так что мой прогноз по рублю — плюс-минус 5-10% в 2022 году», — отметил он. Вторая группа аналитиков в своем прогнозе, даже несмотря на учет отношений Россия — США и Россия — Украина, ссылается на общий экономический контекст. Он состоит в повысившемся уровне инфляции, причем это не краткосрочный эпизод. Соответственно, в скором времени ценовое давление на рынках будет сохраняться, а в перспективе — еще и усиливаться. Естественно, как реакция на это Центральный банк США, а также Европейский Центральный банк, скорее всего, перейдут к ужесточению кредитной политики и повысят ключевые ставки в 2022 году. Тем более, что первый этап Федеральная резервная система США уже начала — объявила о начале сокращения программ количественного смягчения, иными словами, выкупа активов государственных ипотечных облигаций с рынка. Эта программа будет ускоряться и дальше. Это означает, что произойдет повышение ключевой ставки в ответ на растущую инфляцию в США. Таким образом, к концу первого полугодия — началу второго полугодия доллар США вырастет, что существенно может отразиться на ослаблении всех валют развивающихся экономик, в частности, ослабнет и российский рубль. «Делать ставку на укрепление рубля преждевременно. Однако некоторое время рубль останется в том коридоре, в котором находится сейчас. При этом его ждет неизменное повышение по отношению к доллару — до 74 рубля, в зависимости от цены на нефть. Я сторонник плавного укрепления российской валюты к первой половине года и ослабления во второй. Прогнозный ориентир — 72-74 рубля за доллар США», — отметил в разговоре с журналистами агентства руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика, экономист Никита Масленников. Таким образом, аналитики, в отличие от прошлого года, осторожны и не берутся прогнозировать, каким будет рубль в новом году. Они убеждены, что необходимо смотреть, что происходит в экономике в целом. Каждый новый тренд будет корректировать позицию российской валюты, считают специалисты. Кроме того, ситуация по-прежнему остается неопределенной из-за коронавирусной инфекции и возникновения новых штаммов.