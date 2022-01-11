11 января 2022

Чиновник мэрии Кургана улетел из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, медведев роман
Директор департамента ЖКХ Кургана Роман Медведев возглавил его в июне 2021 года Фото:

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана Роман Медведев улетел из Кургана. Чиновник отправился в Египет, где проводит свой отпуск. Об этом URA.RU рассказали несколько источников среди городских чиновников. В пресс-службе мэрии подтвердили, что глава департамента находится в отпуске.

«Роман Олегович находится в отпуске. Его он проводит в Египте», — рассказали инсайдеры. В пресс-службе мэрии пояснили, что Медведев вернется из отпуска на рабочее место 20 января. На время отсутствия Медведева обязанности руководителя исполняет заместитель директор департамента Андрей Благинин.

Медведев стал руководителем департамента ЖКХ в июне 2021 года. В своей должности он курировал ход строительства крупнейшего коммунального проекта по реконструкции сетей. С конца 2020 года на участке улицы Куйбышева велись работы по модернизации канализационного коллектора. 24 декабря работы были завершены, улица открыта для движения автотранспорта.

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Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана Роман Медведев улетел из Кургана. Чиновник отправился в Египет, где проводит свой отпуск. Об этом URA.RU рассказали несколько источников среди городских чиновников. В пресс-службе мэрии подтвердили, что глава департамента находится в отпуске. «Роман Олегович находится в отпуске. Его он проводит в Египте», — рассказали инсайдеры. В пресс-службе мэрии пояснили, что Медведев вернется из отпуска на рабочее место 20 января. На время отсутствия Медведева обязанности руководителя исполняет заместитель директор департамента Андрей Благинин. Медведев стал руководителем департамента ЖКХ в июне 2021 года. В своей должности он курировал ход строительства крупнейшего коммунального проекта по реконструкции сетей. С конца 2020 года на участке улицы Куйбышева велись работы по модернизации канализационного коллектора. 24 декабря работы были завершены, улица открыта для движения автотранспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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