Чиновник мэрии Кургана улетел из России

Директор департамента ЖКХ Кургана Роман Медведев возглавил его в июне 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана Роман Медведев улетел из Кургана. Чиновник отправился в Египет, где проводит свой отпуск. Об этом URA.RU рассказали несколько источников среди городских чиновников. В пресс-службе мэрии подтвердили, что глава департамента находится в отпуске.

«Роман Олегович находится в отпуске. Его он проводит в Египте», — рассказали инсайдеры. В пресс-службе мэрии пояснили, что Медведев вернется из отпуска на рабочее место 20 января. На время отсутствия Медведева обязанности руководителя исполняет заместитель директор департамента Андрей Благинин.

Медведев стал руководителем департамента ЖКХ в июне 2021 года. В своей должности он курировал ход строительства крупнейшего коммунального проекта по реконструкции сетей. С конца 2020 года на участке улицы Куйбышева велись работы по модернизации канализационного коллектора. 24 декабря работы были завершены, улица открыта для движения автотранспорта.

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