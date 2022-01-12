Силовики опровергли попытку суицида в тюменской колонии

После просмотра видеозаписей из колонии прокуратура пришла к выводу, что попытки самоубийства мужчина не совершал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заключенный тюменской исправительной колонии не пытался убить себя, находясь в штрафном изоляторе. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Тюменской области. Ранее мать мужчины заявляла, что сын рассказал ей о попытке самоубийства, к которой его подтолкнули действия сотрудников колонии.

«В связи с поступившей информацией сотрудники прокуратуры выехали в колонию, изучили документы и записи видеонаблюдения, опросили осужденных и сотрудников. Объективных данных, подтверждающих применение насилия, в ходе проверки не установлено. Попыток суицида заключенный не совершал», — рассказали URA.RU в прокуратуре Тюменской области.

Ранее агентство писало, что, по словам матери мужчины, ее сын заявил о побоях и объявил голодовку, чтобы привлечь внимание к проблеме. Заключенного поместили в штрафной изолятор, где он спустя время совершил попытку суицида. Об этом говорил и сам мужчина на предоставленной редакции аудиозаписи.

По данным прокуратуры региона силовики провели личный прием как матери осужденного, так и его самого. После этого мужчина снова стал принимать пищу. В целом его голодовка продлилась 39 дней.

В пресс-службе УФСИН региона на запрос URA.RU ответили, что по ситуации проводится проверка. Там добавили, что мужчину посетили не только сотрудники прокуратуры, но и работники Общественной наблюдательной комиссии, а также уполномоченный по правам человека Сергей Миневцев.

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