Тюменцы ждали вылета самолета на морозе из-за закрытого аэропорта

Пассажиры авиарейса «Тобольск — Москва» прибыли в местный аэропорт «Ремезов» до его открытия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Пассажиры, вылетавшие из Тобольска в Москву, вынуждены были ждать на морозе открытия местного аэропорта «Ремезов», который начал свою работу в 4 часа утра. Об этом они рассказали в паблике «Типичный Тобольск».

«Рейс на Москву. Время 3:42. Люди вынуждены стоять на морозе и ждать открытия [аэропорта]», — сообщил автор публикации.

В комментариях к записи пользователи пояснили, что местный аэропорт не работает в круглосуточном режиме. В день вылета рейса «Тобольск — Москва» он открылся за 2 часа до отправления самолета. «Рейс был запланирован на 6:00, вылетел в 6:22. В 3:42 борт еще даже не приземлился в Тобольске, зачем аэропорт должен быть открыт? Для тех, кому не спится? С нашей загрузкой можно было спокойно приехать к 5 утра. У нас, слава богу, не Шереметьево, где через терминал надо 40 минут топать», — отметила Ирина Паршукова.

Некоторые считают, что аэропорт должен работать круглосуточно. «Как быть пассажирам из Тобольского района или из близлежащих небольших городов? Аэропорт должен работать круглосуточном режиме. С таким пафосом открыли аэропорт и теперь будьте добры, организуйте работу как положено для пассажиров», — считает Патимат Абдурахманова.

В адрес тобольского аэропорта «Ремезов» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Как ранее писало URA.RU, аэропорт был открыт в Тобольске в 2021 году. Первый рейс приземлился там 24 сентября того же года.

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