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В Тюменской области резко изменится погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, набережная, набережная тюмени, набережная туры, снегопад
В Тюменской области ожидаются обильные снегопады Фото:

В ночь с 21 на 22 января температура воздуха в Тюменской области резко опустится до -20 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Кроме этого, в начале недели, 17 января, на территории региона ожидаются обильные осадки в виде снега и сильный ветер.

«В ночь с 21 на 22 января в Тюменской области ожидается похолодание до -20 градусов. Средняя температура воздуха в течение недели составит -10, -12 градусов. В начале недели, 17 января, температура воздуха в регионе составит -1 градус. Возможны осадки в виде снега», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.

Аналогичный прогноз дает сервис «Яндекс. Погода». «В ночь с 21 на 22 января температура воздуха в Тюменской области опустится до -17 градусов. Средняя температура воздуха в течение недели будет держаться в диапазоне -10, -12 градусов. Высока вероятность выпадения осадков в виде снега», — сообщает сервис «Яндекс. Погода».

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В ночь с 21 на 22 января температура воздуха в Тюменской области резко опустится до -20 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Кроме этого, в начале недели, 17 января, на территории региона ожидаются обильные осадки в виде снега и сильный ветер. «В ночь с 21 на 22 января в Тюменской области ожидается похолодание до -20 градусов. Средняя температура воздуха в течение недели составит -10, -12 градусов. В начале недели, 17 января, температура воздуха в регионе составит -1 градус. Возможны осадки в виде снега», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Аналогичный прогноз дает сервис «Яндекс. Погода». «В ночь с 21 на 22 января температура воздуха в Тюменской области опустится до -17 градусов. Средняя температура воздуха в течение недели будет держаться в диапазоне -10, -12 градусов. Высока вероятность выпадения осадков в виде снега», — сообщает сервис «Яндекс. Погода».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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