В Надымском отделении партии разбираются в ситуации Фото: Анна Майорова © URA.RU

В электрический щиток жилого многоквартирного дома в Надыме (ЯНАО) неизвестные подкинули газеты ЛДПР. Как сообщают представители партии в соцсети «ВКонтакте», данную проделку совершили школьники.

«Почему не в мусоропровод? Ведь он ближе!», — написал в группе «Злой и добрый Надымчанин» анонимный пользователь. Житель опубликовал фото, на котором запечатлел стопку партийной прессы в электрическом щитке.

В Надымском отделении ЛДПР ответили, что данная ситуация — это проделки школьников. «Добрый день, уважаемые Надымчане! На фото следствие хитрости и предприимчивости конкретных надымских школьников, которые предложили нашему активисту-распространителю газет помощь взамен на наборы партийных подарков», — ответили в партии.

Замруководителя фракции ЛДПР в Думе Надымского района Александр Парыгин также прокомментировал агентству ситуацию. «Газеты мы убрали, а дальше будем разбираться в ситуации», — рассказал депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске недоброжелатели зачищали город от агитационных материалов ЛДПР. Также там неизвестные срезали и украли баннер кандидата в Тюменскую облдуму от ЛДПР Сергея Швидченко.

В электрощите житель дома обнаружил газеты ЛДПР «Злой и добрый Надымчанин»

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