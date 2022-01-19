19 января 2022
18 января 2022

В ЯНАО школьники обманули ЛДПР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча кандидата в президенты России Владимира Жириновского со студентами УрФУ. Екатеринбург , газета, агитационные материалы, лдпр, выборы президента
В Надымском отделении партии разбираются в ситуации Фото:

В электрический щиток жилого многоквартирного дома в Надыме (ЯНАО) неизвестные подкинули газеты ЛДПР. Как сообщают представители партии в соцсети «ВКонтакте», данную проделку совершили школьники.

«Почему не в мусоропровод? Ведь он ближе!», — написал в группе «Злой и добрый Надымчанин» анонимный пользователь. Житель опубликовал фото, на котором запечатлел стопку партийной прессы в электрическом щитке.

В Надымском отделении ЛДПР ответили, что данная ситуация — это проделки школьников. «Добрый день, уважаемые Надымчане! На фото следствие хитрости и предприимчивости конкретных надымских школьников, которые предложили нашему активисту-распространителю газет помощь взамен на наборы партийных подарков», — ответили в партии.

Замруководителя фракции ЛДПР в Думе Надымского района Александр Парыгин также прокомментировал агентству ситуацию. «Газеты мы убрали, а дальше будем разбираться в ситуации», — рассказал депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске недоброжелатели зачищали город от агитационных материалов ЛДПР. Также там неизвестные срезали и украли баннер кандидата в Тюменскую облдуму от ЛДПР Сергея Швидченко.

В электрощите житель дома обнаружил газеты ЛДПР
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В электрический щиток жилого многоквартирного дома в Надыме (ЯНАО) неизвестные подкинули газеты ЛДПР. Как сообщают представители партии в соцсети «ВКонтакте», данную проделку совершили школьники. «Почему не в мусоропровод? Ведь он ближе!», — написал в группе «Злой и добрый Надымчанин» анонимный пользователь. Житель опубликовал фото, на котором запечатлел стопку партийной прессы в электрическом щитке. В Надымском отделении ЛДПР ответили, что данная ситуация — это проделки школьников. «Добрый день, уважаемые Надымчане! На фото следствие хитрости и предприимчивости конкретных надымских школьников, которые предложили нашему активисту-распространителю газет помощь взамен на наборы партийных подарков», — ответили в партии. Замруководителя фракции ЛДПР в Думе Надымского района Александр Парыгин также прокомментировал агентству ситуацию. «Газеты мы убрали, а дальше будем разбираться в ситуации», — рассказал депутат. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске недоброжелатели зачищали город от агитационных материалов ЛДПР. Также там неизвестные срезали и украли баннер кандидата в Тюменскую облдуму от ЛДПР Сергея Швидченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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