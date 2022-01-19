Мэр из ЯНАО раскрыл секрет благополучия в муниципалитете

Единороссы Губкинского (ЯНАО) переизбрали городской политсовет и секретаря отделения Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Благополучие и стабильность в Губкинском (ЯНАО) связаны с деятельностью партии «Единая Россия», заявил глава муниципалитета Андрей Гаранин в ходе 31-й городской партийной конференции. По итогам голосования единороссы единогласно утвердили мэра на посту секретаря городского отделения партии власти.

«Все, что делается, делается при непосредственном участии партии „Единая Россия“. От момента забивки первой сваи до перерезания ленточки на том или ином объекте. Это происходит благодаря тому, что есть благополучие, стабильность как в нашем городе, так в регионе и в нашей стране», — приводит слова Андрея Гаранина пресс-служба мэрии.

Партийцы также утвердили новый состав городского политсовета. В него вошли 11 членов «Единой России» — газовики, нефтяники, руководители муниципальных предприятий, образовательных учреждений и средств массовой информации.

Сообщается, что на сегодняшний день в Губкинском успешно реализуются партийные проекты, направленные на улучшение качества жизни горожан — «Народный контроль», «Северяне против коронавируса», «Школа грамотного потребителя», «Старшее поколение», «Крепкая семья» и другие. В планах на этот год — активное участие единороссов в городских мероприятиях и дальнейшая реализация партийных проектов.

Андрей Гаранин был переназначен на пост мэра Губкинского в 2021 году. Для главы города это второй срок в должности.

Андрей Гаранин (в центре) возглавил губкинское городское отделение «Единой России» Фото: ГТРК «Вектор»

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