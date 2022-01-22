Газ из ЯНАО хотят поставлять на Камчатку

НОВАТЭК готов поставлять газ на Камчатку, но только при условии наращивания ресурсной базы в ЯНАО Фото: Илья Московец © URA.RU

Часть запасов газа из ЯНАО планируется поставлять потребителям Камчатки. Об этом шла речь на встрече президента России Владимира Путина и губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

«НОВАТЭК готов поставлять СПГ на Камчатку, которой не хватает собственных запасов газа. При условии реализации тех перспективных проектов, которые есть в ЯНАО, с наращиванием ресурсной базы в регионе», — сообщает издание РБК, со ссылкой на стенограмму встречи президента России Владимира Путина и губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

По словам главы Камчатки, регион является самым выгодным пунктом перевалки грузов на востоке России. И создание такого хаба позволит заместить дефицит природного газа для жителей края.

«Сейчас правительство дорабатывает вопросы, связанные с ресурсной базой [в ЯНАО]: распределение ее между „Газпромом“, „Новатэком“, другими недропользователями. Я буду иметь это в виду», — отметил в ходе встречи президент России Владимир Путин.

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