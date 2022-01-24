Тюменские трассы стали опасны из-за резкой смены погоды

Снегопад ухудшает видимость на дорогах как в городе, так и на трассах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Дорожная обстановка на трассах в Тюменской области становится опасной из-за плохой видимости в виду снегопада. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Аварийная обстановка на дорогах региона, в первую очередь загородных, может обостриться из-за сильного снегопада. Снег идет на всем протяжении федеральной трассы Тюмень — Омск, автодороге Екатеринбург — Тюмень. Видимость на них ухудшена», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Инспекторы уже зафиксировали одно ДТП на «трассе смерти» Тюмень — ХМАО: в Тобольском районе автомобиль выехал на встречную полосу. Еще одна авария случилась на окружной дороге в Тобольске. Тяжких последствий происшествия не вызвали.

Наряды ДПС на трассах работают в усиленном режиме. В ГИБДД рекомендует минимизировать дальние поездки метеозависимым людям, водителям, имеющим хронические заболевания и повышенное давление, а также начинающим автомобилистам.

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