24 января 2022

На магазин курганского депутата подадут в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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В Шадринске магазин депутата торгует табачной продукцией рядом с школой и детсадом Фото:

В Шадринске магазин депутата городской думы Анатолия Педошенко торгует табачными изделиями на расстоянии ближе ста метров от школы, за что Роспотребнадзор готовит иск к владельцу магазина. Предпринимателя штрафовали за нарушение, но он продолжает торговлю, рассказал URA.RU житель Шадринска.

«Я обращался в Роспотребнадзор с жалобой на нарушения магазина, которым владеет депутат Шадринской гордумы Анатолий Педошенко. Магазин торгует табачной продукцией ближе ста метров от школы. Один раз его оштрафовали (административный штраф — от 15 до 30 тысяч рублей), но торговля продолжается. У меня есть подтверждение нарушений — чеки за покупку сигарет. Продавцы ухмыляются, мол, ничего мне не сделать, учитывая, кто хозяин магазина», — рассказал шадринец.

Оперативно получить комментарий Анатолия Педошенко URA.RU не удалось. Его помощница сообщила, что дозвониться до него не смогла. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что в отношении магазина поступило два обращения. «Одно рассмотрено в 2021 году, факт нарушения установлен, нарушитель оштрафован. Второе обращение в настоящее время в работе. Шадринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области готовит заявление в районный суд с целью признания действий предпринимателя незаконными и обязательства их прекращения», — уточнили в ведомстве.

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В Шадринске магазин депутата городской думы Анатолия Педошенко торгует табачными изделиями на расстоянии ближе ста метров от школы, за что Роспотребнадзор готовит иск к владельцу магазина. Предпринимателя штрафовали за нарушение, но он продолжает торговлю, рассказал URA.RU житель Шадринска. «Я обращался в Роспотребнадзор с жалобой на нарушения магазина, которым владеет депутат Шадринской гордумы Анатолий Педошенко. Магазин торгует табачной продукцией ближе ста метров от школы. Один раз его оштрафовали (административный штраф — от 15 до 30 тысяч рублей), но торговля продолжается. У меня есть подтверждение нарушений — чеки за покупку сигарет. Продавцы ухмыляются, мол, ничего мне не сделать, учитывая, кто хозяин магазина», — рассказал шадринец. Оперативно получить комментарий Анатолия Педошенко URA.RU не удалось. Его помощница сообщила, что дозвониться до него не смогла. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что в отношении магазина поступило два обращения. «Одно рассмотрено в 2021 году, факт нарушения установлен, нарушитель оштрафован. Второе обращение в настоящее время в работе. Шадринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области готовит заявление в районный суд с целью признания действий предпринимателя незаконными и обязательства их прекращения», — уточнили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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