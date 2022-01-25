Центральную улицу Кургана на месяц закроют из-за аварии

Участок улицы Климова в Кургане будет закрыт для движения с 27 января до 25 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Движение автомобилей на участке улицы Климова в Кургане будет закрыто почти на месяц с 27 января. Причиной стала авария на напорном коллекторе, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».

«В связи с аварийной ситуацией на напорном коллекторе диаметром 110 мм по улице Климова, с 09:00 27 января до 21:00 25 февраля будет закрыто движение автотранспорта на участке от улицы Красина до улицы Томина. При этом движение по улице Кирова будет сохранено», — рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом перекрытия дороги. После завершения ремонтных работ асфальтовое покрытие будет восстановлено в «зимнем варианте»: на месте разрушенного верхнего слоя асфальтового покрытия будет производиться отсыпка щебнем.

Из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. «Водный Союз» в 2022 году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.

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