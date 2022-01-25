Мигрант женился на жительнице ЯНАО ради документов

Гражданин Азербайджана фиктивно женился на жительнице Лабытнанги (ЯНАО), чтобы получить разрешение на временное проживание в России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа.
«По материалам прокуратуры Лабытнанги возбуждено и направлено в суд уголовное дело по факту использования поддельного документа с целью получения разрешения на временное проживание на территории РФ», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Правоохранительные органы установили, что в июле прошлого года отделом ЗАГС Лабытнанги зарегистрирован брак между гражданкой РФ и гражданином Республики Азербайджан.
Проверка показала, что иностранец заключил брак с жительницей Лабытнанги с целью получения разрешения на временное проживание в России. Мужчина с 2013 года был женат на гражданке Азербайджана, а в апреле 2020 купил поддельную справку об отсутствии брака и предъявил ее в ямальском ЗАГСе.
Прокуратура направила в суд иск о признании брака недействительным. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Также возбуждено уголовное дело и иностранному гражданину предъявлено обвинение за приобретение, хранение и использование поддельного документа.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе прокуратура признала брак местной жительницы и мужчины из Таджикистана фиктивным. Гражданин Таджикистана предложил своей знакомой россиянке заключить с ним фиктивный брак, чтобы он мог проще оформить разрешение на временное пребывание на Ямале.
Гражданин Азербайджана фиктивно женился на жительнице Лабытнанги (ЯНАО), чтобы получить разрешение на временное проживание в России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «По материалам прокуратуры Лабытнанги возбуждено и направлено в суд уголовное дело по факту использования поддельного документа с целью получения разрешения на временное проживание на территории РФ», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Правоохранительные органы установили, что в июле прошлого года отделом ЗАГС Лабытнанги зарегистрирован брак между гражданкой РФ и гражданином Республики Азербайджан. Проверка показала, что иностранец заключил брак с жительницей Лабытнанги с целью получения разрешения на временное проживание в России. Мужчина с 2013 года был женат на гражданке Азербайджана, а в апреле 2020 купил поддельную справку об отсутствии брака и предъявил ее в ямальском ЗАГСе. Прокуратура направила в суд иск о признании брака недействительным. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Также возбуждено уголовное дело и иностранному гражданину предъявлено обвинение за приобретение, хранение и использование поддельного документа. Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе прокуратура признала брак местной жительницы и мужчины из Таджикистана фиктивным. Гражданин Таджикистана предложил своей знакомой россиянке заключить с ним фиктивный брак, чтобы он мог проще оформить разрешение на временное пребывание на Ямале.