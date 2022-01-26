26 января 2022
25 января 2022

В Тюмени умер иностранец, которого подозревали в краже школьницы

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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, камыши, поисковые работы
19 августа 2021 тело девочки было обнаружено на берегу озера в областном центре Фото:
новость из сюжета
Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

В Тюмени умер 65-летний уроженец Франции Поль Григье Де Женотье, которого летом 2021 года подозревали в похищении девятилетней школьницы. Об этом сообщил его сын Николя. 19 августа 2021 тело девочки было обнаружено на берегу озера в областном центре.

«Вчера скончался от тяжелой болезни. Он и так болел в тот год. Все эти обвинения подорвали его здоровье. Он эмоционально много переживал», — рассказал изданию 72.ru Николя Григье Де Женотье.

О причастности уроженца Франции к похищению ребенка писали СМИ. Сам он отрицал обвинения, подозрения не подтвердили и силовики.

Девятилетняя (на момент пропажи — восьмилетняя) девочка пропала в Тюмени 30 июня 2021 года. Ее тело было обнаружено 19 августа в районе Лесобаза областного центра. 25 августа был задержан уроженец Сургута Виталий Бережной, который сначала признался, что убил и изнасиловал ребенка, а затем заявил об оговоре себя под пытками.

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В Тюмени умер 65-летний уроженец Франции Поль Григье Де Женотье, которого летом 2021 года подозревали в похищении девятилетней школьницы. Об этом сообщил его сын Николя. 19 августа 2021 тело девочки было обнаружено на берегу озера в областном центре. «Вчера скончался от тяжелой болезни. Он и так болел в тот год. Все эти обвинения подорвали его здоровье. Он эмоционально много переживал», — рассказал изданию 72.ru Николя Григье Де Женотье. О причастности уроженца Франции к похищению ребенка писали СМИ. Сам он отрицал обвинения, подозрения не подтвердили и силовики. Девятилетняя (на момент пропажи — восьмилетняя) девочка пропала в Тюмени 30 июня 2021 года. Ее тело было обнаружено 19 августа в районе Лесобаза областного центра. 25 августа был задержан уроженец Сургута Виталий Бережной, который сначала признался, что убил и изнасиловал ребенка, а затем заявил об оговоре себя под пытками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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