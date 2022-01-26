В Тюмени умер иностранец, которого подозревали в краже школьницы

В Тюмени умер 65-летний уроженец Франции Поль Григье Де Женотье, которого летом 2021 года подозревали в похищении девятилетней школьницы. Об этом сообщил его сын Николя. 19 августа 2021 тело девочки было обнаружено на берегу озера в областном центре.
«Вчера скончался от тяжелой болезни. Он и так болел в тот год. Все эти обвинения подорвали его здоровье. Он эмоционально много переживал», — рассказал изданию 72.ru Николя Григье Де Женотье.
О причастности уроженца Франции к похищению ребенка писали СМИ. Сам он отрицал обвинения, подозрения не подтвердили и силовики.
Девятилетняя (на момент пропажи — восьмилетняя) девочка пропала в Тюмени 30 июня 2021 года. Ее тело было обнаружено 19 августа в районе Лесобаза областного центра. 25 августа был задержан уроженец Сургута Виталий Бережной, который сначала признался, что убил и изнасиловал ребенка, а затем заявил об оговоре себя под пытками.
В Тюмени умер 65-летний уроженец Франции Поль Григье Де Женотье, которого летом 2021 года подозревали в похищении девятилетней школьницы. Об этом сообщил его сын Николя. 19 августа 2021 тело девочки было обнаружено на берегу озера в областном центре. «Вчера скончался от тяжелой болезни. Он и так болел в тот год. Все эти обвинения подорвали его здоровье. Он эмоционально много переживал», — рассказал изданию 72.ru Николя Григье Де Женотье. О причастности уроженца Франции к похищению ребенка писали СМИ. Сам он отрицал обвинения, подозрения не подтвердили и силовики. Девятилетняя (на момент пропажи — восьмилетняя) девочка пропала в Тюмени 30 июня 2021 года. Ее тело было обнаружено 19 августа в районе Лесобаза областного центра. 25 августа был задержан уроженец Сургута Виталий Бережной, который сначала признался, что убил и изнасиловал ребенка, а затем заявил об оговоре себя под пытками.