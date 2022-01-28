Лукашенко заявил, что не пошлет войска на помощь Донбассу

28 января 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Лукашенко заявил, что Беларусь не будет источником войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Беларусь не будет отправлять войска на Украину. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию. «Вы Украину упомянули. Упаси меня бог воевать против этого народа. Где, может быть, и моих прапрадедов корни спрятаны. Я мирный человек. И таких приказов не отдаю. Когда мы будем воевать, я вам назвал эти два случая. Думаю, что это как исключение. И очень надеюсь, и сегодня почти уверен, что воевать мы не будем. Даже по причине этих двух случаев», — цитирует белорусского лидера издание «БЕЛТА». Лукашенко также отметил, как непросто ему было отправлять военнослужащих из состава белорусских сил Организации Договора о коллективной безопасности для выполнения союзнических обязательств. «Около 250 человек. Это были мои дети, не только ваши. Я молил бога, чтобы они все вернулись живыми. Так и случилось», — подчеркнул президент. Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь может вступить в войну лишь в двух случаях: если агрессия будет направлена на Беларусь или на ее союзника — Россию. В это же время Лукашенко пообещал вернуть Украину «в лоно славянства». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Беларусь не будет отправлять войска на Украину. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию. «Вы Украину упомянули. Упаси меня бог воевать против этого народа. Где, может быть, и моих прапрадедов корни спрятаны. Я мирный человек. И таких приказов не отдаю. Когда мы будем воевать, я вам назвал эти два случая. Думаю, что это как исключение. И очень надеюсь, и сегодня почти уверен, что воевать мы не будем. Даже по причине этих двух случаев», — цитирует белорусского лидера издание «БЕЛТА». Лукашенко также отметил, как непросто ему было отправлять военнослужащих из состава белорусских сил Организации Договора о коллективной безопасности для выполнения союзнических обязательств. «Около 250 человек. Это были мои дети, не только ваши. Я молил бога, чтобы они все вернулись живыми. Так и случилось», — подчеркнул президент. Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь может вступить в войну лишь в двух случаях: если агрессия будет направлена на Беларусь или на ее союзника — Россию. В это же время Лукашенко пообещал вернуть Украину «в лоно славянства».