28 января 2022
27 января 2022

Оппозиция в ЯНАО выступила против роста цен

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг КПРФ. Челябинск., кпрф, нет росту цен
Оппозиция ЯНАО продолжит обращать внимание властей на рост цен Фото:

Представитель КПРФ Александр Шмаль в Новом Уренгое вышел на одиночный пикет против роста цен с плакатом, который был напечатан десять лет назад. Об этом сообщается на официальном сайте коммунистов ЯНАО.

«С транспарантом коммунист Шмаль провел одиночный пикет в городе Новый Уренгой. Проблема роста цен остра настолько, что транспарант „НЕТ росту цен и тарифов!“, напечатанный десять лет тому назад, актуален как никогда и сегодня», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава реготделения КПРФ Елена Кукушкина отметила, что коммунисты и дальше продолжат привлекать внимание к проблеме. «Мы будем и дальше об этой теме говорить, потому что это из важных тем. Сейчас она под контролем у государства, и мы хотим, чтобы на Ямале цены розничной торговли взяли под контроль», — пояснила Кукушкина.

В пресс-службу правительства региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО выросла стоимость гречки. Рост стоимости на этот товар отметили жители Надыма в магазинах сети «Магнит».

Одиночный пикет в Новом Уренгое

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Представитель КПРФ Александр Шмаль в Новом Уренгое вышел на одиночный пикет против роста цен с плакатом, который был напечатан десять лет назад. Об этом сообщается на официальном сайте коммунистов ЯНАО. «С транспарантом коммунист Шмаль провел одиночный пикет в городе Новый Уренгой. Проблема роста цен остра настолько, что транспарант „НЕТ росту цен и тарифов!“, напечатанный десять лет тому назад, актуален как никогда и сегодня», — говорится в сообщении пресс-службы. Глава реготделения КПРФ Елена Кукушкина отметила, что коммунисты и дальше продолжат привлекать внимание к проблеме. «Мы будем и дальше об этой теме говорить, потому что это из важных тем. Сейчас она под контролем у государства, и мы хотим, чтобы на Ямале цены розничной торговли взяли под контроль», — пояснила Кукушкина. В пресс-службу правительства региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен. Ранее сообщалось, что в ЯНАО выросла стоимость гречки. Рост стоимости на этот товар отметили жители Надыма в магазинах сети «Магнит».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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