Оппозиция в ЯНАО выступила против роста цен

Оппозиция ЯНАО продолжит обращать внимание властей на рост цен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представитель КПРФ Александр Шмаль в Новом Уренгое вышел на одиночный пикет против роста цен с плакатом, который был напечатан десять лет назад. Об этом сообщается на официальном сайте коммунистов ЯНАО.

«С транспарантом коммунист Шмаль провел одиночный пикет в городе Новый Уренгой. Проблема роста цен остра настолько, что транспарант „НЕТ росту цен и тарифов!“, напечатанный десять лет тому назад, актуален как никогда и сегодня», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава реготделения КПРФ Елена Кукушкина отметила, что коммунисты и дальше продолжат привлекать внимание к проблеме. «Мы будем и дальше об этой теме говорить, потому что это из важных тем. Сейчас она под контролем у государства, и мы хотим, чтобы на Ямале цены розничной торговли взяли под контроль», — пояснила Кукушкина.

В пресс-службу правительства региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО выросла стоимость гречки. Рост стоимости на этот товар отметили жители Надыма в магазинах сети «Магнит».

Одиночный пикет в Новом Уренгое Социальная сеть «ВКонтакте», группа «Ямало-Ненецкий окружком КПРФ»