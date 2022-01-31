В ЯНАО начнут выдавать продукты детям на дистанте

01 февраля 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Родители будут сами забирать продуктовые наборы Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Ямале в учебных учреждениях приступили к фасовке продуктовых наборов для детей, находящихся на дистанционном обучении. Уже 2 февраля их начнут выдавать родителям. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Завтра, 2 февраля, на Ямале по поручению губернатора Дмитрия Артюхова начнут выдавать продуктовые наборы для детей. Сегодня во всех образовательных организациях идет фасовка доставленных товаров», — говорится в сообщении. Отмечается, что детям выдадут более 66 тысяч продуктовых наборов. На их получение могут рассчитывать все ученики начальных классов, воспитанники детсадов, которые не ходят в дежурные группы, а также школьники льготных категорий с 5 по 8 класс. Ранее сообщалось, что из-за перевода детей на дистанционное обучение, школьникам начнут раздавать продуктовые наборы с 24 января по 6 февраля. Однако «удаленку» продлили до 19 февраля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На Ямале в учебных учреждениях приступили к фасовке продуктовых наборов для детей, находящихся на дистанционном обучении. Уже 2 февраля их начнут выдавать родителям. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Завтра, 2 февраля, на Ямале по поручению губернатора Дмитрия Артюхова начнут выдавать продуктовые наборы для детей. Сегодня во всех образовательных организациях идет фасовка доставленных товаров», — говорится в сообщении. Отмечается, что детям выдадут более 66 тысяч продуктовых наборов. На их получение могут рассчитывать все ученики начальных классов, воспитанники детсадов, которые не ходят в дежурные группы, а также школьники льготных категорий с 5 по 8 класс. Ранее сообщалось, что из-за перевода детей на дистанционное обучение, школьникам начнут раздавать продуктовые наборы с 24 января по 6 февраля. Однако «удаленку» продлили до 19 февраля.