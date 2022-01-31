31 января 2022
28 января 2022

В ЯНАО начнут выдавать продукты детям на дистанте

© Служба новостей «URA.RU»
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Родители будут сами забирать продуктовые наборы Фото:

На Ямале в учебных учреждениях приступили к фасовке продуктовых наборов для детей, находящихся на дистанционном обучении. Уже 2 февраля их начнут выдавать родителям. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Завтра, 2 февраля, на Ямале по поручению губернатора Дмитрия Артюхова начнут выдавать продуктовые наборы для детей. Сегодня во всех образовательных организациях идет фасовка доставленных товаров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детям выдадут более 66 тысяч продуктовых наборов. На их получение могут рассчитывать все ученики начальных классов, воспитанники детсадов, которые не ходят в дежурные группы, а также школьники льготных категорий с 5 по 8 класс.

Ранее сообщалось, что из-за перевода детей на дистанционное обучение, школьникам начнут раздавать продуктовые наборы с 24 января по 6 февраля. Однако «удаленку» продлили до 19 февраля.

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На Ямале в учебных учреждениях приступили к фасовке продуктовых наборов для детей, находящихся на дистанционном обучении. Уже 2 февраля их начнут выдавать родителям. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Завтра, 2 февраля, на Ямале по поручению губернатора Дмитрия Артюхова начнут выдавать продуктовые наборы для детей. Сегодня во всех образовательных организациях идет фасовка доставленных товаров», — говорится в сообщении. Отмечается, что детям выдадут более 66 тысяч продуктовых наборов. На их получение могут рассчитывать все ученики начальных классов, воспитанники детсадов, которые не ходят в дежурные группы, а также школьники льготных категорий с 5 по 8 класс. Ранее сообщалось, что из-за перевода детей на дистанционное обучение, школьникам начнут раздавать продуктовые наборы с 24 января по 6 февраля. Однако «удаленку» продлили до 19 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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