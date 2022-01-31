В Кургане появились детские пункты вакцинации

Поставить вакцину от COVID подростки могут в семи филиалах Курганской детской поликлиники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пункты вакцинации от COVID для детей в возрасте от 12 до 17 лет будут работать в семи филиалах Курганской детской поликлиники. Прививка для подростков является добровольной, сообщает Центра управления регионом (ЦУР) в Курганской области.

«Прививки детям в возрасте от 12 до 17 лет включительно можно сделать во всех филиалах ГБУ „Курганская детская поликлиника“: улица Коли Мяготина, 114; 2-й микрорайон, 21; 6-й микрорайон, 5; улица Карбышева, 5; поселок Механический, 42; улица Савельева, 33; проспект Конституции, 42. Прививка делается добровольно», — указано в группе ЦУР в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, прививки можно поставить в медкабинетах школ и техникумов. Для вакцинации детей от 12 до 14 лет включительно необходимо письменное согласие от одного из родителей (законных представителей). Подростки от 15 лет могут самостоятельно подписывать согласие на вакцинацию.

Шесть из семи пунктов вакцинации для взрослых в Кургане, расположенные вне поликлиник, будут закрыты с 3 февраля из-за роста заболеваемости и низкой востребованности у населения, сообщало ранее URA.RU. По данным ЦУР, также будут закрыты пункты вакцинации в филиалах поликлиники №2 на улице Кравченко, 53 и в поселке Керамзитном. «Для усиления амбулаторного звена в поликлиники перенаправлены медицинские работники, которые обслуживали некоторые пункты вакцинации», — отмечается в сообщении.

В конце января учителя курганских школ начали опрашивать родителей о предварительном согласии на вакцинацию подростков от COVID. Первая партия вакцины «Спутник М» в количестве 720 доз поступила в регион 25 января. 1 февраля в Курганской области получили еще 3900 доз вакцины для подростков.

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