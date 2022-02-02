Суд освободил арестованных за наркотики тюменских полицейских

Силовиков оправдали в связи с отсутствием события преступления Фото: Илья Московец © URA.RU

Центральный суд Тюмени освободил из-под стражи экс-оперуполномоченного отдела уголовного розыска УМВД России по Тюмени Владимира Азарова и его бывшего подчиненного Владислава Зудова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Бывших силовиков обвиняли в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, но суд оправдал их в связи с отсутствием события преступления.

«По предъявленному обвинению в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере (п. „б“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) Владимир Азаров признан судом невиновным и оправдан в связи с отсутствием события преступления. Освобожден в зале суда его подчиненный Владислав Зудов. Оба бывших оперативника получили право на реабилитацию и на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием по недоказанным наркопреступлениям», — сообщает пресс-служба ведомства.

При этом, оба бывших силовика признаны виновными в превышении должностных полномочий и приговорены к 1 году 10 месяцам колонии-поселения. Как установило следствие, Азаров и Зудов, будучи сотрудниками полиции, решили повысить служебные показатели, инсценировав деятельность наркопритона в квартире одного из домов по улице Западносибирской в Тюмени.

Для этого они привлекли знакомых наркозависимых девушек, которым выдали психотропные вещества и отправили на квартиру жителя Тюмени. Там девушки приняли наркотики и, по задумке экс-оперативников, должны были вывести хозяина жилья на улицу, но не стали этого делать и сорвали «операцию».

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