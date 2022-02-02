День рождения депутат городской думы Александр Бондарчук отмечает 3 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Оппозиционера и депутата городской думы в Ноябрьске Александра Бондарчука, который известен своими скандалами с властью, поздравил с днем рождения глава муниципалитета Алексей Романов. Об этом политик сообщил в социальной сети «ВКонтакте» на своей странице.

«Многие в городе знают, что у меня с мэром Ноябрьска с 2016 года сложились сложные взаимоотношения и он всячески избегал/игнорировал меня и наши встречи. О поздравлениях с днем рождения даже и думать мне не приходилось», — написал Бондарчук.

В пресс-службе мэрии Ноябрьска URA.RU не смогли оперативно пояснить ситуацию — там уже закончился рабочий день. Комментарий пообещали подготовить завтра.

Ранее сообщалось, что Бондарчука задерживала полиция в Великом Новгороде на съезде муниципальных депутатов. Также политик обвинял администрацию Ноябрьска в создании помех для проведения предвыборной кампании в регпарламент ЯНАО в 2020 году.