Оппозиционера и депутата городской думы в Ноябрьске Александра Бондарчука, который известен своими скандалами с властью, поздравил с днем рождения глава муниципалитета Алексей Романов. Об этом политик сообщил в социальной сети «ВКонтакте» на своей странице.
«Многие в городе знают, что у меня с мэром Ноябрьска с 2016 года сложились сложные взаимоотношения и он всячески избегал/игнорировал меня и наши встречи. О поздравлениях с днем рождения даже и думать мне не приходилось», — написал Бондарчук.
В пресс-службе мэрии Ноябрьска URA.RU не смогли оперативно пояснить ситуацию — там уже закончился рабочий день. Комментарий пообещали подготовить завтра.
Ранее сообщалось, что Бондарчука задерживала полиция в Великом Новгороде на съезде муниципальных депутатов. Также политик обвинял администрацию Ноябрьска в создании помех для проведения предвыборной кампании в регпарламент ЯНАО в 2020 году.
Оппозиционера и депутата городской думы в Ноябрьске Александра Бондарчука, который известен своими скандалами с властью, поздравил с днем рождения глава муниципалитета Алексей Романов. Об этом политик сообщил в социальной сети «ВКонтакте» на своей странице. «Многие в городе знают, что у меня с мэром Ноябрьска с 2016 года сложились сложные взаимоотношения и он всячески избегал/игнорировал меня и наши встречи. О поздравлениях с днем рождения даже и думать мне не приходилось», — написал Бондарчук. В пресс-службе мэрии Ноябрьска URA.RU не смогли оперативно пояснить ситуацию — там уже закончился рабочий день. Комментарий пообещали подготовить завтра. Ранее сообщалось, что Бондарчука задерживала полиция в Великом Новгороде на съезде муниципальных депутатов. Также политик обвинял администрацию Ноябрьска в создании помех для проведения предвыборной кампании в регпарламент ЯНАО в 2020 году.