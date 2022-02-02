02 февраля 2022
01 февраля 2022

Скандального политика из ЯНАО растрогало поздравление главы. «Даже думать не приходилось»

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет областной думы по бюджету. Курган, депутат, елка, праздник, чиновник, новогодние украшения, новый год, руки, новогодние каникулы
День рождения депутат городской думы Александр Бондарчук отмечает 3 февраля Фото:

Оппозиционера и депутата городской думы в Ноябрьске Александра Бондарчука, который известен своими скандалами с властью, поздравил с днем рождения глава муниципалитета Алексей Романов. Об этом политик сообщил в социальной сети «ВКонтакте» на своей странице.

«Многие в городе знают, что у меня с мэром Ноябрьска с 2016 года сложились сложные взаимоотношения и он всячески избегал/игнорировал меня и наши встречи. О поздравлениях с днем рождения даже и думать мне не приходилось», — написал Бондарчук.

В пресс-службе мэрии Ноябрьска URA.RU не смогли оперативно пояснить ситуацию — там уже закончился рабочий день. Комментарий пообещали подготовить завтра.

Ранее сообщалось, что Бондарчука задерживала полиция в Великом Новгороде на съезде муниципальных депутатов. Также политик обвинял администрацию Ноябрьска в создании помех для проведения предвыборной кампании в регпарламент ЯНАО в 2020 году.

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Оппозиционера и депутата городской думы в Ноябрьске Александра Бондарчука, который известен своими скандалами с властью, поздравил с днем рождения глава муниципалитета Алексей Романов. Об этом политик сообщил в социальной сети «ВКонтакте» на своей странице. «Многие в городе знают, что у меня с мэром Ноябрьска с 2016 года сложились сложные взаимоотношения и он всячески избегал/игнорировал меня и наши встречи. О поздравлениях с днем рождения даже и думать мне не приходилось», — написал Бондарчук. В пресс-службе мэрии Ноябрьска URA.RU не смогли оперативно пояснить ситуацию — там уже закончился рабочий день. Комментарий пообещали подготовить завтра. Ранее сообщалось, что Бондарчука задерживала полиция в Великом Новгороде на съезде муниципальных депутатов. Также политик обвинял администрацию Ноябрьска в создании помех для проведения предвыборной кампании в регпарламент ЯНАО в 2020 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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