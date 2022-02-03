Важную для медиков ЯНАО программу продлили на год

Власти выделили квартиры для 150 семей медиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ЯНАО продлили программу по обеспечению медиков служебным жильем в округе до 2024 года и дополнительно выделили квартиры для 150 семей медработников. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства.

«Программа по обеспечению служебным жильем медработников первичного звена продлена еще на один год, до 2024 года. Дополнительно 150 семей медиков получат квартиры. Благодаря программе на работу в больницы округа удается привлекать квалифицированных узких специалистов, врачей, нужных ямальцам. Мера поддержки способствуют реализации целей национальных проектов «Здравоохранение и «Жилье и городская среда» и несет позитивные изменения», — комментирует пресс-служба правительства документ.

К концу 2023 года власти планируют достигнуть следующий результат: обеспечить жильем 74 медицинского работника. В том числе в 2020 году — 22 медика, в 2021 и 2022 по 13 человек, и в 2023 и 2024 тоже по 13 человек. Куратором программы является заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога.

Ранее URA.RU сообщало, что медсестра из Тазовского не может добиться от властей новой квартиры даже через суд. Ее прежнее жилье было признано аварийным.