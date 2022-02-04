Курганским полицейским бесплатно выдали десятки квартир

За год сотрудникам щучанского отдела полиции передано 20 служебных квартир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудникам щучанского межмуниципального отдела полиции (Курганская область) в течение 2021 года выдано в безвозмездное пользование 20 квартир. Информация об этом опубликована на сайте областного УМВД.

«При содействии правительства Курганской области межмуниципальному отделу „Щучанский“ по договорам безвозмездного пользования переданы 20 благоустроенных квартир. Они распределены между сотрудниками указанного террайоргана», — отмечается в докладе начальника регионального УМВД Дмитрия Свинова на коллегии по результатам деятельности за 2021 год, опубликованном на сайте ведомства.

Также Свинов отметил, что в мае 2021 года в селе Введенское Кетовского района после капремонта открылся участковый пункт полиции. Ремонт в здании проводился при поддержке председателя Курганской областной думы и руководства предприятия «Корвет». В Кургане появилось два новых стационарных поста для сотрудников ППС, в ближайшее время ожидается открытие еще трех новых стационарных постов.

Ранее URA.RU сообщало, что в октябре 2021 года в Челябинской области вспыхнул скандал: действующие и отставные полицейские записали два видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Они рассказали, как уходящие на пенсию после 20-25 лет работы участковые узнали, что жили в квартирах без права приватизации, и их следует сдать городу. Одного из отставников мэрия успела выселить по суду. Информацией о злоупотреблениях с распределением жилья в Челябинской области заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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